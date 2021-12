Nakon što je u sinoćnjoj epizodi 'Braka na prvu' Mislav zaprosio Andreu, u velikom finalu sociološkog eksperimenta gledat ćemo još jednu prosidbu. Pred ekspertima i ostalim kandidatima, Edin će kleknuti pred šokiranom Sanelom i napokon izvaditi zaručnički prsten.

Osim Sanelinog odgovora, u finalu ćemo saznati i kako se, nakon teških riječi, slažu Kristina i Cigla. U najavi za večerašnju epizodu je Cigla poručio kako se među njima nije 'slegnula prašina', te da je ima još jako puno.

Neizvjesna je i sudbina najstarijeg para ove sezone, Ane i Marinka. Ana će se u finalnoj epizodi oglasiti iz Amerike, putem videopoziva, a Marinko je zaključio da devet sati vremenske razlike između njih dvoje nije malo.

​Prošlo je mjesec dana od završetka eksperimenta 'Brak na prvu' i danas će se parovi naći s ekspertima kako bismo doznali tko je pronašao pravu ljubav, a čija priča, nažalost, nije imala sretan kraj, piše RTL.hr.

- Odlučno ste rekli 'da' potpunom neznancu i krenuli u ne baš tako laku, ali lijepu avanturu zvanu brak - rekla je ekspertica Iva Stasiow, a Sanela Kovačević Nelly dodala: 'Bilo je tu drame, suza, plača, no bilo je i ljubavi. Nekima je trava bila zelenija u tuđem vrtu, bilo je tu i pravih zaruka, bilo je zaista svega!'

Četrnaest samaca upustilo se u avanturu koja im je promijenila živote, a njihovo putovanje započelo je vjenčanjem s nepoznatom osobom.

Uslijedio je medeni mjesec, kada su se parovi počeli malo bolje upoznavati, a povratak u Zagreb i zajednički život pokazali su stvarne osjećaje među njima. Nakon prvotnog oduševljenja svojom odabranicom Edina je dočekao hladan tuš jer je Erna željela samo prijateljstvo, Ivoni se Kristijan nije svidio na prvu, kao ni Bernard Gordani, Sanela i Jasmin odlučili su si dati još jednu priliku, a među Kristinom i Tomislavom počele su prve trzavice.

- Tri su stvari ključne za održivost u braku - nije teško zapaliti vatru - teško ju je zadržati! Zapamtite, najvažnije je povjerenje, iz povjerenja gradimo poštovanje, a najvažniji sastojak je predanost. Nemojte zaboraviti da smo s nekim ne samo u dobru nego i zlu - zaključio je ekspert Boris Blažinić.

No kod Ane i Marinka te Andree i Mislava sve je išlo baš kao u romantičnim filmovima; bliskost je postajala sve izraženija, a počeli su se javljati i osjećaji. Kako je vrijeme prolazilo, Kristina i Tomislav uvidjeli su da su došli u show iz različitih razloga; ona je tražila ljubav, no Ciglu su više zanimali dobar provod i zabava, pa su odlučili napustiti eksperiment prije kraja. Tu nije bio kraj iznenađenjima jer su show odlučila napustiti još dva para - Sanela i Jasmin te Erna i Edin zato što se dogodila nova ljubavna priča, i to između Sanele i Edina!

- Iskreno bismo voljeli i dalje ostati u ovom eksperimentu, ali kao nas dvoje - rekli su tada ekspertima i nastavili svoju avanturu.