Obavijesti

Show

Komentari 0
IMPRESIONIRALA

Ekipa je u ovotjednoj 'Večeri za 5' kliknula na prvu: Domaćica je osvojila visokih 77 bodova

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
8
Foto: RTL

Novi, osječki, tjedan 'Večere za 5' otvorila je učiteljica Željka Jovanovac, a za svoju je večeru dobila čak 77 bodova: 37 bodova za hranu i maksimalnih 40 bodova za atmosferu

Osječki tjedan 'Večere za 5' otvorila je učiteljica hrvatskog jezika i povijesti Željka Jovanovac, koja je svoje protukandidate Snežanu, Mladena, Marjana i Marina ugostila u svom domu u Tenji. Željka je prva preuzela ulogu domaćice i probila led odličnom večerom za koju je na kraju osvojila ukupno 77 bodova - 37 bodova za hranu i maksimalnih 40 bodova za atmosferu.

Pripremu večere započela je desertom naziva 'Choko loco', zdravijom varijantom slastice koja se sastojala od zobenih pahuljica, lješnjaka, meda, kikirikija, maslaca, kakaa i prstohvata soli. Upravo je sol u desertu iznenadila Snežanu, koja je priznala: „Ovo nisam čula još da sol ide u desert.“ Željka je objasnila svoju ideju iza recepta: „Ovo je zdrava varijanta slastice, ovo sam odabrala da pokažem kako i zdrava hrana može biti ukusna.“

Foto: RTL

Za predjelo je pripremila jelo naziva 'Kravica kraljica', carsku pitu s paprikama, kiselim krastavcima i suhomesnatim narescima. Sama domaćica opisala ga je kao jelo koje je jednostavno, ali uvijek efektno: „Izgleda svečano, a zapravo je vrlo jednostavna za pripremu tako da nikad neće izaći iz mode, barem dok sam ja u kuhinji.“ Marijan je bio oduševljen kombinacijom: „Dobra kombinacija, čim vidim suhomesnato – po mom guštu.“

Snežana je prva stigla u Tenju, a ostali gosti ubrzo su joj se pridružili. Marjan je o domaćici odmah stekao vrlo pozitivan dojam: „Domaćica mi se super činila, prava gospođa, prava dama, sve na svom mjestu što bi se reklo.“ Večer je dodatno razveselio Marin, koji je već pri dolasku unio dozu zabave - u dvorište je stigao tako što se popeo preko ograde. „Svi su jako zanimljivi, imaju smisla za humor tako da sam jako zadovoljna s ekipom“, komentirala je domaćica.

Foto: RTL

Predjelo je izazvalo zanimljive reakcije za stolom. „Ja samo šutim i jedem, znači meni je top“, rekao je Marjan, dok je Marin priznao kako inače ne voli papriku ni kisele krastavce, ali da ga je jelo ugodno iznenadilo.

Glavno jelo naziva 'Maršalovi odresci' sastojalo se od prženog purećeg filea s umakom od gljiva, uz prilog od zapečenih prutića pire krumpira. Marjan je za stolom bio vrlo zadovoljan: „Meni je ovo odlično. Općenito volim piletinu, puretinu u svim kombinacijama, gljive, šopska salata najbolja salata.“ Mladen je imao malu zamjerku: „Malo mi papra nedostaje.“ Dodao je i kako je puretina 'klasično suha', te da bi umak možda bio još bolji da su korištene neke divlje gljive mjesto šampinjona, ali je zato posebno pohvalio krumpir. Marin je zaključio: „U vašoj kući se dobro jede.“

Foto: RTL

Prije deserta goste je razveselio još jedan kviz, ovaj put glazbeni, uz živu glazbu koja je dodatno podigla atmosferu. Kada je na stol stigao desert, reakcije su bile vrlo pozitivne. Mladen je kratko zaključio: „Odlično je.“ Marjan je bio iznenađen okusom zdravog deserta i rekao: „Nisam znao da nešto bez šećera može biti tako fino i zdravo.“

Večer je završila u odličnoj atmosferi, uz mnogo smijeha i druženja. Marin je priznao koliko ga je večer oduševila: „Prva večer je prošla kao da je treptaj oka, tako sam se dobro našalio, ovo mi je stvarno bilo iznenađenje.“ Marjan je pak duhovito zaključio: „Ovo mi je bio najugodniji susret s nekom učiteljicom gdje ne ocjenjuje ona mene nego ja nju.“

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026