Ekipa u 'Večeri za 5' se ponovno odlično zabavila, a domaćica je osvojila maksimalne bodove

Večeras je za odlično raspoloženu vatrogasnu ekipu kuhala Ana. Kao i Žana jučer, Ana je od svojih gostiju dobila same desetke i tako osvojila maksimalnih četrdeset bodova.

Domaćica je pripremu započela glavnim jelom 'Vratite se Milnari svi', sipom i bobom s crnom tjesteninom koju je pripremila sama te u nju dodala crnilo od sipe.

- Čula sam da dobro kuha i očekujem dobru večeru - rekla je Žana.

Ani se pridružio kolega vatrogasac koji je domaćici izronio kamenice, a zatim joj se pridružio u kuhinji kako bi joj pomogao s čišćenjem i otvaranjem školjaka. Slijedila je priprema deserta 'Kad mendule procvitaju', a Žana ispravno pretpostavila da će biti bračka torta od mendula. Ana je u nju dodala i med od lavande te med od limuna, a na kraju i sirup od limuna.

Za predjelo 'Od Mrduje do Mrduje' Žana je rekla kako je Mrduja otočić između Bača i Šolte pa da stoga mora svakako biti nešto morsko:

- Ne može biti janjetina nikako - dodala je. Domaćica je od butarge napravila majonezu, a od fileta mola panirane okruglice te uz sve to poslužila i blitvu.

- Veselim se butargi jer je nikad dosad nisam probala - iskreno je priznala Žana.

Domaćica je za doček gostima pripremila svježe kamenice i čaše pjenušca. Doček se gostima svidio, ali Nikola je priznao kako mu se Ana činila pomalo umorna.

- Kamenice su bile super, odlične, friške, super - zadovoljna je bila Žana.

Nakon zdravice ekipa se smjestila za stol. Predjelo se svidjelo gostima izgledom i okusom, a posebno majoneza od butarge.

- Zadovoljna sam predjelom, ispalo je sve super. Ispraznili su tanjure, po reakcijama i komentarima mislim da je sve bilo odlično -zaključila je domaćica.

- Izgleda jela nije bio onakav kakav sam očekivala jer ja poznajem drugačiji recept sa sipom i bobom - rekla je Žana, a Josip kako je tjestenina bila savršeno al dente kuhana, kako je sipa bila jako ukusna te dodao da je jedino bilo malo previše ulja.

- Što više crnila staviš to je bolji okus - zaključio je Josip.

Bračka torta oduševila je goste, a uz desert u kojem je bilo i lavande vesela ekipa je zapjevala prigodnu pjesmu 'Oči boje lavande'.

- Atmosfera je bila kao pjesma - prikladno je komentirao Nikola. Nakon večere domaćica je gostima podijelila poklone - ručno rađene sapune koje su radili učenici iz Milne, milnarski rječnik te ukrasnu ploču s motivom 'Večere za 5'. Za iznenađenje ekipi je zapjevao zbor DVD-a Milna.

- Zamjerki nemam, sve je bilo odlično i ukusno nema ništa što bih dodao ili oduzeo - rekao je Josip, a gosti su bili složni u ocjenjivanju i Ani svi dodijelili po deset bodova.

