Čitatelj 24sata snimio je pjevačicu Maju Šuput u nedjelju na Zračnoj luci Zagreb, i to u društvu markantnog muškarca
EKSKLUZIVAN VIDEO Maja Šuput leti s mlađim muškarcem: 'Prije leta pali su poljupci i zagrljaji'
Evo upravo gledam u njih, jako su blizu mene. Doručkuju u salonu za prvu klasu i sami su unutra. Netko od njih pije vino, a netko mineralnu, rekao je čitatelj 24sata koji je u nedjelju oko 9 sati čekao let za Stuttgart i ugledao Maju Šuput s muškarcem s kojim je, navodi, bila vrlo bliska.
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- Na prijavi za let su baš bili posebno bliski, zagrlili su se i čak su se ljubili neko vrijeme. Ne znam kamo putuju, ali Maja je u jednom trenutku slikala onaj veliki pano na kojem pišu polasci letova. Inače su jako opušteni oboje, drže se za ruke, smiju se i baš djeluju zaljubljeno - rekao je čitatelj.
I sama Maja se oko svojeg putovanja oglasila na društvenim mrežama. Objavila je fotografiju popisa letova na Zračnoj luci te otkrila kako je povod putovanja njezin rođendan.
- Rođendanski tjedan se učitava - poručila je. Šuput će za dva dana proslaviti svoj 47. rođendan.
Kasnije je objavila i Instagram Story na kojem je otkrila da je otišla u London.
Nakon prekida sa Šimom Elezom, Maja Šuput svoj ljubavni život zasad drži prilično daleko od javnosti. U posljednjih nekoliko mjeseci nije javno potvrdila novu ozbiljnu vezu. Maja nakon prekida nije skrivala da joj se muškarci javljaju, ali zasad nije predstavila nikoga kao novog partnera.
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