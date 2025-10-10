Obavijesti

UPLOVIO U BRAČNU LUKU

Ekskluzivne fotke s vjenčanja Ivana Zaka! 'Bilo je veselo'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
Supruga Ivana Zaka, Slovenka s kojom je već nekoliko godina u ljubavnoj vezi, odjenula je tradicionalno bijelu vjenčanicu otvorenih leđa, a pjevač klasično crno odijelo s leptir mašnom oko vrata

Poznati hrvatski pjevač Ivan Zak ovoga je vikenda uplovio u bračnu luku! O organizaciji intimnog vjenčanja na kojemu se okupilo stotinjak ljudi, Zak dosad nije podijelio ni jedan detalj. Najsretniji dan proslavili su na luksuznom imanju u blizini Novog Zagreba, a svatovska povorka krenula je iz pjevačeve kuće u selu Gornji Desinec koji se nalazi u blizini Jastrebarskog, izvijestila je ranije Jaska Online. 

Na društvenim mrežama osvanuo je i video kako na pozornici pjeva pjesmu na slovenskom. Ispred njega su njegova izabranica i gosti, a video je brojne oduševio.

Iako su se domaći mediji raspisali o intimnom vjenčanju, Zak više detalja nije otkrivao. Jaska Online prenosi kako se na vjenčanju okupilo stotinjak ljudi, a veliki dan sretni je par proslavio na luksuznom imanju blizu Novog Zagreba.

Čitatelj 24sata otkrio nam je detalje s vjenčanja, ali i poslao prve ekskluzivne fotografije.

- Bio sam na svadbi. Svadba k'o svadba - bilo je jako veselo. Nisam baš vidio druge ljude s estrade - kratko nam je ispričao čitatelj.

Supruga Ivana Zaka, Slovenka s kojom je već nekoliko godina u ljubavnoj vezi, odjenula je tradicionalno bijelu vjenčanicu otvorenih leđa, a pjevač klasično crno odijelo s leptir mašnom oko vrata. Na fotografijama gostiju objavljenim na Instagramu vidi se kako su Ivan Zak i njegova odabranica plesali okruženi dimom koji je prvom plesu pridao poseban efekt.

 Iako je Zak uvijek bio tajnovit oko svojeg ljubavnog života, često je spominjao što traži u ljubavi.

- Postoji kemija koja se ili dogodi ili ne i o njoj ovisi sve - rekao je Zak u intervjuu za 24sata prije sedam godina. Tada je rekao i kako bi buduću zaručnicu želio zaprositi bez znanja većeg broja javnosti.

- Prosidbu zamišljam kao intiman čin. Nisam sklon dijeljenju svoga privatnog života s drugima - tvrdio je tada pjevač, koji obožava djecu i vidi se u ulozi oca. 

