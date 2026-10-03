EKSKLUZIVNO Dario Šarić kupio je vilu od 4,5 milijuna eura: Evo kako izgleda luksuzno imanje

Na šibenskom tržištu luksuznih nekretnina svoje je mjesto pronašlo imanje koje izgleda kao privatni resort. Luksuzna vila smještena je u prvom redu do mora, svega deset metara od obale, a za nju je prema oglasu agencije Broker Real Estate bilo potrebno izdvojiti 4,5 milijuna eura. Vilu, koja slovi za jednu od najistaknutijih i najluksuznijih na šibenskom području, je agencija uspjela prodati, čime su se pohvalili i na svom Instagram profilu. 24sata je istražio zemljišne knjige te došao do saznanja da je vilu kupio hrvatski košarkaš Dario Šarić, najvjerojatnije za sebe i svoju obitelj, partnericu Karlu i sina Niku. Imanje se prostire na zemljištu od čak 2580 četvornih metara, dok sama vila ima 1005 četvornih metara stambene površine. Objekt je raspoređen na dvije etaže i ima sedam spavaćih soba, od kojih svaka ima vlastitu kupaonicu. Uz njih, u vili se nalazi još nekoliko sanitarnih prostora, velika kuhinja povezana s blagovaonicom i dnevnim boravkom te brojni sadržaji namijenjeni odmoru i zabavi.

Luksuz nije ograničen samo na interijer. U vili se nalazi zatvoreni bazen, sauna, fitness prostor i prostorija za zabavu, dok je na prostranom vanjskom dijelu imanja smješten i infinity bazen sa sunčalištem. Tu su još vanjska kuhinja i prostor za objedovanje na otvorenom, pa je velik dio sadržaja osmišljen za boravak na otvorenom tijekom toplijih mjeseci.

Foto: Broker Real Estate Croatia

Jedna od najvećih posebnosti nekretnine njezina je neposredna povezanost s morem. Vila se nalazi samo deset metara od obale, a uređeni vrt ima izravan pristup plaži. Istodobno pruža pogled na more, dok lokacija omogućuje i relativno brz pristup gradskim sadržajima. Od središta Šibenika udaljena je oko 700 metara, a do zračne luke ima približno 60 kilometara.

Za automobile su osigurani garaža i parkirna mjesta, a nekretnina ima i energetski certifikat te modernu opremu. Kombinacija više od tisuću četvornih metara stambenog prostora, velikog privatnog zemljišta, sedam spavaćih soba, devet kupaonica, unutarnjeg i vanjskog bazena, saune, fitnessa, vanjske kuhinje i neposrednog pristupa moru ovu nekretninu svrstava u sam vrh šibenske ponude luksuznih vila.

Foto: Broker Real Estate Croatia

Hrvatski košarkaški reprezentativac Dario Šarić (32) već godinama gradi impresivnu karijeru u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta, no unatoč statusu sportske zvijezde, privatni život uspješno drži daleko od očiju javnosti. Najveću ulogu u tome ima njegova dugogodišnja partnerica Karla Pušeljić, samozatajna ekonomistica iz Zagreba s kojom je u vezi više od desetljeća i koja mu je najveća podrška na njegovom profesionalnom putu. Ljubavna priča poznatog Šibenčanina i lijepe Zagrepčanke započela je posve spontano, tijekom ljeta 2012. u Vodicama, gdje je Karla bila na ljetovanju. Dario je tada bio tek perspektivni mladi košarkaš na početku velike karijere, no kemija između njih bila je jača od profesionalnih obaveza i razdvojenosti koja ih je čekala. Karla je jedno vrijeme živjela s njim u Sjedinjenim Američkim Državama, Zajedno su 2016. godine preselili u Philadelphiju. Šarić je ostvario san svakog košarkaša i potpisao za NBA klub Philadelphia 76ers. Karla je tada donijela veliku odluku, pauzirala je studij ekonomije u Zagrebu i preselila se s Dariom u SAD kako bi započeli zajednički život. Iako se taj potez činio kao početak američke bajke, samo godinu dana kasnije mediji su počeli pisati o problemima u vezi. a samo godinu dana kasnije mediji su pisali kako je Karla spakirala stvari i vratila se roditeljima u Zagreb.

Foto: Broker Real Estate Croatia

​- Ovan sam u horoskopu i želim da bude po mome, ali s druge strane, i moja djevojka je ovan pa je i to borba - izjavio je tada za magazin Story. Činilo se da je tvrdoglavost oba partnera dovela vezu do točke pucanja, no ljubav se pokazala jačom od svih prepreka. Par je uspio izgladiti sve nesuglasice, a zajedničkim pojavljivanjima u javnosti, poput onog na pretpremijeri dokumentarnog filma o Dariju "Uvik isti" na šibenskoj Tvrđavi Barone 2018., demantirali su sve napise o konačnom prekidu. Upravo je to bio njihov prvi zajednički službeni izlazak, kojim su potvrdili da je njihova veza stabilnija no ikad. Uspjeli su tako izgladiti sve probleme i zajedničkim pojavljivanjima u javnosti demantirali sve napise u medijima. Iako rijetko govori o privatnom životu, Šarić je u jednom intervjuu otkrio što ga je privuklo kod Karle, naglasivši da su to bili njezin izgled, komunikativnost, inteligencija i damsko ponašanje. Upravo je ta stabilnost koju mu ona pruža ključna za njegov fokus na zahtjevnu sportsku karijeru. U listopadu 2022. dobili su sina Niku. Šarić o obiteljskom životu rijetko javno govori, a partnerica i sin uglavnom su izvan medijske pozornosti.

Odrastao je u košarkaškoj obitelji – njegov otac Predrag bio je košarkaš, a majka Veselinka također se bavila ovim sportom. Košarku je počeo igrati vrlo rano, a talent je pokazao već u mlađim kategorijama.

Foto: Broker Real Estate Croatia

- Dali su me u košarku jer sam bio živahan i jer su i oni bili košarkaši. Imao sam sedam godina i vrlo brzo se pokazalo da mi baš dobro ide i da bih tu mogao ostvariti neke rezultate. Brzo sam je zavolio, bio sam među najboljima – rekao je u jednom intervjuu Šarić, prisjećajući se svojih sportskih početaka. Dodao je kako je postalo sve realnije da će to biti ono što će mu obilježiti život.

- Ne vidim kakva bih bio osoba da ne igram košarku. Ona je toliko dio mene da to ne mogu objasniti – rekao je. Ipak, priznaje da je bio pod velikim pritiskom.

- Od mene se puno očekivalo jer sam bio dobar i to je bilo jako teško ispuniti. Nekad je bolje biti underdog, osoba od koje se očekuje da će izgubiti. To bi sigurno bilo lakše, ali eto, ispalo je ovako – rekao je. Profesionalnu karijeru gradio je kroz nekoliko hrvatskih klubova, a najveći iskorak napravio je u Ciboni. Godine 2016. Šarić je otišao u NBA ligu, gdje je započeo karijeru u Philadelphia 76ersima. Tijekom deset godina u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu igrao je još za Minnesota Timberwolvese, Phoenix Sunse, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriorse, Denver Nuggetse i Sacramento Kingse. U svojoj prvoj NBA sezoni uvršten je u All-Rookie prvu petorku. Jednom ga je prilikom novinar pitao za rooky tretmane koje je imao, odnosno tradicionalni niz običaja i zadataka koje novaci moraju izvršavati za starije suigrače (veterane) kako bi se integrirali u momčad.

Foto: Broker Real Estate Croatia

Ajme, morao sam nositi ružičasti ruksak na Barbie. Izdržao sam nekako – smijao se Šarić. Otkrio je da mu je osjećaj kada je prvi put došao u NBA bio dosta čudan.

- Baš pamtim tu veliku vrućinu kad sam došao u Philadelphiju 2016. godine. Kasnije shvatiš da je sve drugačije nego kod nas, i kultura i ljudi. Amerikanci su hladniji, ali možda profesionalniji. A onda se navikneš na sve to skupa i dobro ti je – rekao je Šarić. Prisjetio se i nekih NBA igrača koji su zadavali muku.

- Imali su onog Randolpha. On je toliko ogroman, širok i jak da ti protiv njega jednostavno ne možeš ništa. Ajmo reći da sam se tad osjeća prilično nemoćno – rekao je. Šarić je važan dio karijere izgradio i u hrvatskoj reprezentaciji. Nastupao je za mlađe reprezentativne selekcije, a potom postao jedan od važnijih igrača seniorske reprezentacije Hrvatske. Još uvijek pamti dan kad je dobio poziv za igranje u hrvatskoj repki.

Foto: Broker Real Estate Croatia

- Zvao me Repeša, to je bilo 2012. u reprezentaciju za kvalifikacije. Čudo je to bilo, nisam mogao vjerovati da sam se odjednom našao među takvim imenima, među takvim igračima – priznao je košarkaš. Nakon deset godina provedenih u NBA-u odlučio se vratiti europskoj košarci. Ove godine ponovno je postao igrač Anadolu Efesa, kluba za koji je nastupao prije odlaska u Sjedinjene Američke Države. Njegova karijera tako obuhvaća gotovo cijeli put od šibenskih košarkaških terena do samog vrha svjetske košarke.

- Mislim da za Efes mogu puno toga napraviti, puno pridonijeti – rekao je prije par dana. O Šariću i njegovom životu puno je toga rečeno i u dokumentarnom film "Uvik isto" iz 2018. godine. U središtu je njegova obitelj – roditelji Predrag i Veselinka, sestra Dana i sam Dario – te njihov svakodnevni život u Šibeniku.

Posebnost filma je u tome što Šariće prikazuje izvan košarkaškog terena. Gledatelj ih prati u obiteljskim druženjima, na košarkaškom terenu i u svakodnevnim situacijama. Njihova komunikacija je glasna, izravna i često prožeta zadirkivanjem i svađom, ali film upravo kroz takve situacije pokazuje bliskost obitelji. Naslov "Uvik isto" odnosi se na ideju da se obitelj, unatoč Darijevom velikom sportskom uspjehu i životu u NBA-u, nije bitno promijenila.

Šibenik: Konferencija i pretpremijera dokumentarnog filma o Dariju Šariću i njegovoj obitelji | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Jedan od upečatljivih motiva filma je Dario koji tijekom boravka kod kuće pomaže ocu Predragu u poslu i istovaruje kamion, što je redateljica istaknula kao primjer njegova odnosa prema obitelji i svakodnevnom životu. Zanimljivo je i da je redateljica film zamislila kao iskren prikaz obitelji, bez uljepšavanja. Prema njezinim riječima, njihove interakcije za ručkom ili tijekom obiteljske košarke nije bilo potrebno posebno režirati. Sada će, vjerujemo, u jednako opuštenoj atmosferi, s partnericom i sinom uživati u luksuznoj vili s pogledom na beskrajno plavetnilo.