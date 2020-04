Eksperiment uspio: Jon ljubi eksperticu, parovi dobili i djecu

Mnogi skeptični gledatelji osuđuju eksperiment "Brak na prvu". Kako je moguće da stručnjaci na temelju psihoanalize spoje kompatibilne parove? E pa moguće je, a to pokazuju strane inačice ovog showa. Američka verzija "Braka na prvu", pod nazivom "Married at First Sight", planira već 11. sezonu showa. Puno parova je nakon eksperimenta odlučilo ostati zajedno. Neki su se ipak nakon nekoliko mjeseci razišli, "pale" su i zabrane prilaska, ali postoje i parovi koji traju više od pet godina.

U deset sezona kroz američki show prošla su 34 para, od kojih je 21 na finalnoj ceremoniji reklo da žele probati i nakon eksperimenta. Od toga je devet parova i dalje skupa.

Jamie Otis (33) probala je pronaći ljubav u show "Neženja", a nakon što to nije uspjelo, prijavila se 2014. godine u prvu sezonu "Braka na prvu". Eksperti su je spojili s Dougom Hehnerom (36). U početku je sve išlo polako, a kad je došao red na finalnu ceremoniju, par je odlučio pokušati izvan kamera. Prije tri godine rodila im se kći Henley Grace, a Jamie je imala i dva spontana pobačaja.

- Nakon tri godine pomisliš da ne bi trebalo više toliko boljeti. Vrijeme samo otupi dio boli, ali tko god pretpostavi da ona može potpuno nestati, sigurno ne zna kako je držati beživotno tijelo sina u rukama znajući da ga je tvoje tijelo odbacilo i nije ga štitilo - rekla je shrvana Jamie nedavno o prvom pobačaju. Jamie je sada u devetome mjesecu trudnoće i često na društvenim mrežama pokazuje koliko je sretna zbog prinove.

Anthony D'Amico (36) i Ashley Petta (32) skupa su od pete sezone showa koja je bila 2016. godine, a početkom prošle godine rodila im se kći Mila Rose.

- Otkako se znamo, sanjamo o tome da imamo dijete i napokon su nam se ostvarili snovi - rekli su nakon rođenja djevojčice. U toj sezoni svi su parovi rekli kako žele ostati zajedno nakon showa, a jedino njima je uspjelo.

Iz šeste sezone također je opstao samo jedan par - Shawniece Jackson (32) i Jephte Pierre (28). Skupa su od 2017., a sredinom 2018. rodila im se kći Laura Denise.

- Kad sam prvi put vidjela kćer, bilo je magično - opisala je Jackson.

U istoj sezoni Jonathan Francetic (31) bio je u braku s Molly Duff (28), ali su na posljednjoj ceremoniji odlučili da svatko ide svojim putem. Međutim, Jonathana je taj put odveo natrag u show jer je od 2018. u vezi s eksperticom Jessicom Griffin (42). Razlika u godinama im ne smeta, a Jessica je prije Jonathana već bila u braku i ima troje djece.

Danielle Bergman (32) i Bobby Dodd (29) skupa su od 2018. godine, odnosno sedme sezone eksperimenta.

- Ja sam apsolutno zaljubljena u tebe. Najbolje si što mi se ikad dogodilo - rekla je Daniella odabraniku na posljednjoj ceremoniji. Početkom prošle godine rodila im se kći Olivia Nicole.

Iz osme sezone, koja se snimala prije dvije godine, opstala su dva para. Stephanie Sersen (37) i AJ Vollmoeller (39) nailazili su na brojne prepreke u showu, ali su odlučili ostati zajedno unatoč svim nedaćama.

Tako je bilo i s Kristine Killingsworth (31) i Keithom Dewarom (31). Sve su probleme riješili i ljubav im trenutačno cvjeta. Keith kaže kako je Kristine izvukla ono najbolje iz njega i zbog nje je postao bolja osoba pa nije želio odustati od njih čak ni nakon nekoliko velikih svađa.

Deonna McNeill (31) i Gregory Okotie (33) nisu se na početku devete sezone showa slagali, ali su se upoznavali tijekom eksperimenta i odlučili dati jedno drugome šansu podalje od kamera. Nekoliko mjeseci nakon finalne odluke svi parovi iz showa su se okupili za još jednu epizodu, a oni su rekli kako im je bolje nego ikad.

Kod para iz iste sezone nije bilo sve tako lako. Elizabeth Bice (30) i Jamie Thompson (36) odmah su "kliknuli". Gledatelji su kroz show gledali njihove brojne svađe, ali i borbu da ostanu skupa. Puno puta je Jamie napustio njihov stan i želio odustati od braka, ali naposljetku su opstali.

U desetoj i zasad posljednjoj epizodi showa vjenčali su se samo Jessica Studer (31) i Austin Hurd (31). Iskre su među njima frcale već na vjenčanju, a najveći problem u showu im je bio tko će prvi reći dvije ključne riječi - volim te.