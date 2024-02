Ekspert Boris odbrusio je Alenu u 'Braku na prvu': 'Iskrenost bez poštovanja je drskost...'

Moj dojam je od starta bio da se ja njemu ne sviđam i to je to. Da je to gotovo i to je to, rekla je Ana ekspertima u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu'.

Ekspertica Iva Stasiow rekla je kako je primijetila kako je i ona zatvorila svoja vrata za Alena te da sada možda radi istu stvar kao i on.

- Nije, ja sam bila otvorena otpočetka i mislim da je tako trebao krenuti i on - naglasila je Ana i dodala kako je fizički izgled za nju daleko po strani.

Foto: RTL

Alen se ubacio u razgovor i rekao kako su za njega to floskule jer smatra da je to pokretač svega ostaloga.

- Imam svoj tip i nešto čemu ja težim. Jednostavno me nešto privlači, nešto me manje privlači i mislim da na to čovjek ne može utjecati. To je tako - rekao je Alen.

Ekspert Boris Blažinić primijetio je kako se to nezadovoljstvo često upakira pojmom iskrenosti jer se ljudi iza toga skrivaju.

- Iskrenost bez poštovanja je drskost i moram to jasno reći i ne sviđa mi se. Apsolutno nitko nema pravo u okviru iskrenost dovesti nekoga u situaciju da se osjeća povrijeđen i na kraju svega to pravdati s činjenicom da je bio iskren. Oprosti, direktno. S druge strane, mogu razumjeti jer vaš tip karaktera zaista, kada je pod pritiskom, znate u afektu tako reagirati, no to vas ne opravdava - rekao je Boris.

Foto: RTL

Ekspertica Sanela Kovačević Nelly se ubacila u razgovor i naglasila kako im se neke stvari na večeri nisu svidjele.

- Kolektivno ponašanje prema Ani i pod tim okriljem iskrenost kada je jedna grupica ljudi opravdavala Alena, da je u redu reći nekome nešto, ne birati riječi, na koji ćete se način izraziti. Ti si Alene pokazao svoj stav. Danas si pokazao tu zrelost, ali mi tu zrelost nismo vidjeli jučer na večeri - rekla je Sanela i pohvalila Tinu i Tiaga koji su stali na Aninu stranu.