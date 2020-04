Ekspertica Ita: 'Gogu je Dejan iritirao, otišla je zbog Adama'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Dejana razočarala Goga: Da je Miss Universe, ne bi mi se dalo!

U showu 'Brak na prvu' Gordana Marelli (38) i Dejan Vukobratović (39) bili su par koji je u početku showa davao najveće izgleda kako će njihov brak uspjeti. No, nakon što su proveli neko vrijeme zajedno, shvatili su kako ipak nisu jedno za drugo. Gordana je spakirala kofere i napustila show.

Foto: RTL

Ekspertica iz showa Ita Štefanek iz prve ruke zna kakav je bio njihov odnos te koji su razlozi zašto je došlo do prekida njihove veze.

- Gordana je tijekom prvih nekoliko dana shvatila da Dejan zapravo nije dovoljno njezin tip muškarca. To znači kako je uvidjela da nije dovoljno pozicioniran, situiran i da trenutno nema velikih ili konkretnih planova za budućnost. Dejan je zapravo na nekoj, moglo bi se reći, raskrsnici života i show 'Brak na prvu' bio mu je potez da na neki način pokuša definirati život. No Gordana od Dejana nije dobila potvrdu koju je očekivala i tražila od muškarca, a to je da osim ljubavi, nježnosti i pažnje, koju joj je Dejan pružio, muškarac bude situiran i realiziran u životu. Kad je to tako predočila, počela se hladiti od Dejana - rekla je Ita za RTL TV.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tvrdi kako se potom rodila potencijalna simpatija prema Adamu, koja je bila sve očitija. Smatra kako je to sigurno pridonijelo tome da se Gordana još više udalji od Dejana.

- Nažalost, u tom trenutku sav Dejanov trud i sve njegove taktike da ponovno osvoji Gogu, nju su jednostavno odbijale jer ih ona više nije prihvaćala - objasnila je ekspertica, koja smatra kako Dejan nije napravio neku veliku pogrešku koja se nije mogla riješiti jer je pokazao želju za popravkom.

Foto: RTL

Ita je procijenila kako Dejan nije pogriješio u njihovoj vezi jer je bio iznimno korektan. U eksperiment je ušao bez ikakvih očekivanja, a Gordana, tvrdi Štefanek, s velikim očekivanjima, što je glavna razlika koja ih je razdvojila.

- On je možda bećar u duši, voli zabavu, prijatelje, ali je i dobra duša. Drago mi je što je Dejan imao samopoštovanja pa je odustao kad je vidio da je dao cijelog sebe, ali da pomaka s njezine strane nije bilo. Zapravo je Gordanu iritirao sav njegov trud jer su se pojavile neke nove simpatije - rekla je Ita, koja smatra da je Adam u tome igrao veliku ulogu, što je i Dejan slutio.

Foto: RTL

- Dejanov je trud bio uzaludan jer je Goga već odlučila i prebacila fokus na Adama, prema kojem se vidi da osjeća neku kemiju i privlačnost i zato je željela otići iz showa, a vidjelo se i kako se neugodno iznenadila kad je vidjela Adamov odgovor da ostaje u showu jer se tome nije nadala - dodala je.

Foto: RTL

S druge strane, postavlja se pitanje zašto je Adam onda odlučio ostati i nastaviti eksperiment.

- Smatram da on želi ispasti maksimalno korektan prema Nikolini i dati joj posljednju šansu. No Nikolina mi se čini previše zatvorena i ona jednostavno ne dopušta sama sebi da joj se dogodi ljubav - zaključila je Štefanek.

Foto: RTL

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Adamova sestra je 'izrešetala' Nikolinu: Nije ona za mog brata

POGLEDAJTE VIDEO: