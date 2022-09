Elizabeta je brala afričke šljive kad su joj rekli vijest o očevoj smrti, a time je postala kraljica

Mijenjale su se pape, njih sedam. Američki predsjednici - Joe Biden je 15. u njenoj eri. Sve to vrijeme, od 1952. Velika Britanija imala je jednu kraljicu. Elizabeta II. preminula je u 97. godini, nakon 70 godina vladavine i novi engleski monarh je njezin sin Charles.

POGLEDAJTE VIDEO:

Karizma i popularnost Elizabete II. preživjeli su ogromne udare u teškim trenucima njezine vladavine poput Sjevernoirskog sukoba (The troubles) - 30-godišnjih nevolja s Irskom republikanskom armijom - ili Brexita, ali i privatnih nevolja, pa i tragedija u kraljevskoj obitelji: Charlesova i Andrewova te Annina razvoda i pogotovo kontroverzne smrti princeze Diane, koju je javnost obožavala, do okretanja leđa i odlaska njezina unuka Harryja i Meghan... No Elizabeta II. sve je izdržala. Bila je najdugovječniji vladar britanskog prijestolja.

Kći Elizabeth Bowes-Lyon (Kraljice Majke) iz škotske aristokracije te Georgea VI., iz kuće Windsora, rođena je u Londonu 21. travnja 1926. - za vrijeme vladavine njezina djeda, Georgea V. - i puno ime joj je Elizabeth Alexandra Mary. U kući gdje je rođena, na adresi "17 Bruton Street " u Mayfairu, West End, danas je poznati kineski restoran. Od početka je bila miljenica nacije, zvali su je Lilibet.

Ona je pak kralja zvala "Grandpa England". Izgledi da jednog dana zasjedne na prijestolje nisu joj ipak bili osobiti. Otprilike jednaki šansama današnje princeze Beatrice, kraljičine unuke i kćeri osramoćenoga princa Andrewa, jer je njezin otac bio drugi sin Georgea V. Kad se Grandpa England ozbiljno razbolio 1929., a kasnije i preminuo od raka pluća, prijestolonasljednik je bio prvi sin - Edward, koji je bio još mlad i očekivalo se da će imati nasljednike.

Elizabeta II. u međuvremenu dobiva sestricu, 1930. rođena je princeza Margaret. No vrlo brzo nakon smrti kralja Georgea V. 1936. kraljevska obitelj ostaje u šoku - nasljednik, sada kralj Edward ulazi u nedopuštenu vezu s običnom smrtnicom Wallis Simpson, Amerikankom koja nije bila "plave krvi" i k tome je jednom već bila razvedena, a drugi razvod bio je u tijeku, na zgražanje konzervativaca.

Kriza i svađa u kraljevskoj obitelji bila je tolika da je Edward napustio prijestolje svega nekoliko mjeseci po ustoličenju. Točno u skladu s predviđanjem njegova oca, kralja Georgea V., koji je u krugu obitelji uvijek govorio da će "Edward uništiti sam sebe u roku od 12 mjeseci nakon što sjedne na prijestolje". Tako je i bilo. Novi kralj postao je drugi brat - George, otac tad 14-godišnje Elizabete II. A kako nije imao muškog nasljednika niti ga je dobio naknadno (prema dotadašnjim običajima na dvoru on bi bio nasljednik krune) Elizabeta je postala prva u redu za prijestolje.

George VI. - pravim imenom Albert, u obitelji od milja zvan Bertie - imao je drukčiju vrstu problema, zbog kojih su čak i njegov izbor za kralja mnogi dovodili u pitanje. Naime, od djetinjstva je mucao. Nevolja je dolazila do izražaja u većim društvima i pogotovo kasnije, u javnim nastupima, na negodovanje publike. O tome je snimljen i film "Kraljev govor" (Oscar 20120. za najbolji film, najboljeg redatelja Tom Hooper, glumca Colin Firth te najbolji originalni scenarij). Godinama prije nego što je postao kralj, dok je još bio grof od Yorka radio je s ekscentričnim logopedom Lionelom Logueom.

On je smatrao da govorni problem kod većine ima korijene u stresovima tijekom djetinjstva: u Bertiejevom slučaju primjerice u strogosti oca, nasilnim pokušajima da ge spriječe pisati lijevom rukom, bolnim tretmanima iskrivljenih koljena iglom te preuranjenoj smrti njegova mlađega brata, princa Johna... Da nevolja bude veća, George VI. je bio taj koji se morao obratiti naciji na početku Drugoga svjetskoga rata. Respekt nacije zaslužio je tijekom rata jer jer je usred njemačkog bombardiranja odbio poslušati savjetnike i napustiti London, čak ni nakon što je jedna od njemačkih bombi pala u dvorište Buckinghamske palače, gdje je boravio sa suprugom i djecom. George VI. ponosno je i praktički bez zamuckivanja održao i pobjednički govor na kraju rata.

Kralj je međutim bio dugogodišnji, strastveni pušač i to ga je koštalo. Obolio je vrlo brzo nakon rata od raka pluća, ali javnost to nije znala. Netflixova serija The Crown (Kruna) počinje scenom u kojoj George VI. iskašljava krv. Operiran je odmah 1951.. ali bez uspjeha - godinu dana kasnije, dok je Elizabeta II. bila u posjeti Keniji sa suprugom Philipom, preminuo je. Kažu da je Lilibet brala afričke šljive kad su joj rekli šokantnu vijest o očevoj smrti, čime je automatski postala nova engleska kraljica.

Najčitaniji članci