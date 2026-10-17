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ide pred oltar s Billyjem Rayem

Elizabeth Hurley zaručila se za oca Miley Crus nakon godinu dana veze, otkrili detalje

Piše 24sata,
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Elizabeth Hurley zaručila se za oca Miley Crus nakon godinu dana veze, otkrili detalje
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Nagađanja su počela u ponedjeljak, kad je Elizabeth na Instagramu objavila fotografije sa snimanja druge sezone serije 'The 'Burbs'. Pažnju pratitelja privukao je veliki dijamantni prsten na njezinoj lijevoj ruci

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Britanska glumica Elizabeth Hurley (61) i američki country pjevač Billy Ray Cyrus (65), otac slavne Miley Cyrus, navodno se spremaju pred oltar. Izvori su za Page Six potvrdili da je glazbenik nedavno zaprosio glumicu, s kojom je u vezi nešto više od godinu dana.

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Nagađanja su počela u ponedjeljak, kad je Elizabeth na Instagramu objavila fotografije sa snimanja druge sezone serije 'The 'Burbs'. Pozirala je u bijelom kućnom ogrtaču, a pažnju pratitelja privukao je veliki dijamantni prsten na njezinoj lijevoj ruci.

Samo nekoliko dana poslije Billy Ray dodatno je zagolicao maštu obožavatelja. U četvrtak je na Instagramu objavio poruku u kojoj se poigrao riječju 'prsten' te dodao i emoji zaručničkog prstena. Na njegovu objavu emotikonom slavlja reagirao je i Elizabethin sin Damian.

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Njihova ljubavna priča počela je kao prijateljstvo. Upoznali su se 2022. godine na snimanju božićnog filma 'Christmas in Paradise', a veza se razvila nekoliko godina poslije. U travnju 2025. javno su potvrdili da su zajedno, i to objavom na Instagramu povodom Uskrsa. Već sljedećeg mjeseca prvi put su kao par prošetali crvenim tepihom u Italiji.

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Foto: PROFIMEDIA

Iza oboje su poznate ljubavne priče. Billy Ray ženio se tri puta. Prva supruga bila mu je Cindy Smith, zatim Tish Cyrus, s kojom je proveo gotovo tri desetljeća, a posljednji brak s australskom pjevačicom Firerose završio je 2024. godine. Glazbenik ima šestero djece, među kojima je i pop zvijezda Miley Cyrus.

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Elizabeth je godinama bila u vezi s glumcem Hughom Grantom, a 2007. udala se za indijskog poduzetnika Aruna Nayara. Njihov je brak završio razvodom, a glumica je poslije bila zaručena za australskog igrača kriketa Shanea Warnea. Iz veze s pokojnim producentom Steveom Bingom ima sina Damiana.

Foto: instagram

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