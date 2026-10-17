Nagađanja su počela u ponedjeljak, kad je Elizabeth na Instagramu objavila fotografije sa snimanja druge sezone serije 'The 'Burbs'. Pažnju pratitelja privukao je veliki dijamantni prsten na njezinoj lijevoj ruci
Elizabeth Hurley zaručila se za oca Miley Crus nakon godinu dana veze, otkrili detalje
Britanska glumica Elizabeth Hurley (61) i američki country pjevač Billy Ray Cyrus (65), otac slavne Miley Cyrus, navodno se spremaju pred oltar. Izvori su za Page Six potvrdili da je glazbenik nedavno zaprosio glumicu, s kojom je u vezi nešto više od godinu dana.
Nagađanja su počela u ponedjeljak, kad je Elizabeth na Instagramu objavila fotografije sa snimanja druge sezone serije 'The 'Burbs'. Pozirala je u bijelom kućnom ogrtaču, a pažnju pratitelja privukao je veliki dijamantni prsten na njezinoj lijevoj ruci.
Samo nekoliko dana poslije Billy Ray dodatno je zagolicao maštu obožavatelja. U četvrtak je na Instagramu objavio poruku u kojoj se poigrao riječju 'prsten' te dodao i emoji zaručničkog prstena. Na njegovu objavu emotikonom slavlja reagirao je i Elizabethin sin Damian.
Njihova ljubavna priča počela je kao prijateljstvo. Upoznali su se 2022. godine na snimanju božićnog filma 'Christmas in Paradise', a veza se razvila nekoliko godina poslije. U travnju 2025. javno su potvrdili da su zajedno, i to objavom na Instagramu povodom Uskrsa. Već sljedećeg mjeseca prvi put su kao par prošetali crvenim tepihom u Italiji.
Iza oboje su poznate ljubavne priče. Billy Ray ženio se tri puta. Prva supruga bila mu je Cindy Smith, zatim Tish Cyrus, s kojom je proveo gotovo tri desetljeća, a posljednji brak s australskom pjevačicom Firerose završio je 2024. godine. Glazbenik ima šestero djece, među kojima je i pop zvijezda Miley Cyrus.
Elizabeth je godinama bila u vezi s glumcem Hughom Grantom, a 2007. udala se za indijskog poduzetnika Aruna Nayara. Njihov je brak završio razvodom, a glumica je poslije bila zaručena za australskog igrača kriketa Shanea Warnea. Iz veze s pokojnim producentom Steveom Bingom ima sina Damiana.
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