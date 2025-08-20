Obavijesti

OBJAVILA I OBITELJSKU FOTKU

Ella Dvornik emotivno o ocu: 'I dalje živi u pričama. Šalimo se da je u biti živio stotine života'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Ella Dvornik emotivno o ocu: 'I dalje živi u pričama. Šalimo se da je u biti živio stotine života'
Da je poživio, 'kralj funka' Dino Dvornik, danas bi proslavio 61. rođendan. Tom prilikom se oglasila njegova kći Ella Dvornik koja je objavila nekoliko fotografija svog oca

Ella Dvornik, jedna od najpoznatijih domaćih influencerica, na društvenim mrežama objavila je nekoliko fotografija svojeg oca, slavnog glazbenika i 'kralja funka' Dine Dvornika, koji bi danas slavio 61. rođendan. Uz fotografije je napisala i emotivnu objavu. 

- Brat bi danas imao 61. godinu. Više od žaljenja što ga nema, smo sretni što smo imali priliku da ga imamo. I dalje živi u pričama konobara, glazbenika, slučajnih prolaznika i taksista koji nam svako malo otkriju neku vlastitu anegdotu za koju nismo znali. Često se našalim da je u biti živio stotine života, a nove još uvijek otkrivamo - napisala je Ella. 

'Bio je najbolji', 'Samo jedan', 'Ispred svoga vremena, kralj', 'Tata ti je bio baš genijalac, obožavala sam njegove pjesme', 'Nema dobre fešte bez tvog tate', samo su neki od komentara ispod njezine objave. 

Dino Dvornik preminuo je 7. rujna 2008. godine, svega 18 dana nakon što je proslavio svoj 44. rođendan. Prema toksikološkom nalazu, kobna je bila kombinacija antidepresiva, tableta za smirenje i onih protiv bolova.

