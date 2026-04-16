Ella Dvornik stvara slike, a kada su gotove, stavlja ih u dnevni boravak. Neke okružuju sliku njenog pokojnog oca, koji bi, kaže, odobravao njen novi hobi
Ella Dvornik ima novi hobi: To mi je kao svojevrsna terapija...
Influenceric Ella Dvornik (35) odnedavno stvara crteže, a mnogi hvale njen novi hobi. Neke je radove već podijelila na društvenim mrežama, s flomasterom u rukama osjeća se slobodno, a sada je ispričala kako joj je to svojevrsna terapija.
Nakon što stvori slike, stavlja ih u dnevni boravak i neki okružuju sliku njenog oca.
- On je isto bio pomaknut. Čak mi je smiješno kad ljudi kažu da bi se okrenuo u grobu jer je on bio puno gori od mene. Mislim da je njemu ovo mlaka vodica - rekla je za In Magazin.
Dodala je i kako bi njen otac sigurno odobravao njen novi hobi.
- Netko je to preveo kao transgeneracijske traume, ali je dosta očito da su oni ti koji mene tjeraju da ih ja okrećem u grobu. Neki humor, obiteljska satira - kaže.
Uz smijeh je rekla da ona, kada krene nešto raditi - ili pretjeruje ili prestane. Najviše crta sebe.
- To su moje misli pa mi je lakše nacrtati sebe jer sebe poznajem - rekla je Ella.
Uz crtanje, ona stvara i glazbu, sadržaj za društvene mreže, izrađuje fotelje, kreira vlastiti parfem...
Posljednja slika koju je radila posebno joj je zanimljiva.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+