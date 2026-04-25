Ella Dvornik ispričala detalje nove estetske operacije: 'Zaklamali su mi glavu...'

Ella Dvornik (35) na društvenim mrežama je podijelila svoj put nakon estetske operacije. Podijelila je sve detalje i otkrila kako je otišla na zahvat koji uključuje endoskopski brow lift i blefaroplastiku.

Sve je snimila i detaljno opisala na Instagramu.

- Nadam se da će ovo pomoć nekome tko već razmišlja o endoskopskom brow liftu ili bleferoplastici, a želi više informacija iz prve ruke. Nikad nisam tajila ovakve stvari, štoviše drago mi je ako mogu svojim dobrim/lošim iskustvom pomoć drugima da donesu bolju odluku. I ja sam na temelju tuđih donosila iste. Ako netko ima neka pitanja, da nisam stavila u video, možete slobodno u komentarima. Oni koji su protiv estetskih zahvata mogu negodovati u komentarima, ali bezveze će se mrštit i stvarat si bore na ovako divnu sunčanu subotu. Bolje natapkat retinol, prekrižit prste i otić na kavu - napisala je ispod videa.

Objasnila je kako u startu na operaciju nije planirala ići zbog kapaka.

- Otišla sam na konzultacije za donji dio lica, ali mi je dotkor rekao da bi bilo bolje da napravim gornji - rekla je pa dodala kako se baš tog jutra probudila s 'bolesnim podočnjacima'. Našalila se i kako je tako jednom u Srbiju otišla 'popraviti nos' pa se vratila s novim grudima. Dvoumila se, a odluka je pala u zadnji tren.

Kaže kako je drugi dan izgledala 'koma'.

- Izgledala sam si kao iz slagalice strave da sam izašla - izjavila je pa ispričala kako je imala podljev ispod oka i da je imala problema za spavanjem.

Nakon toga je, kaže, uslijedio šok:

- Već sedmi dan su mi skinuli kopče… Tko može reći da ima zaklamanu glavu - pitala je.

No deseti dan je bila potpuno drugačija priča.

- Više ne izgledam kao da me itko zlostavljao - rekla je pa dodala kako joj je šminkanje postalo 'božanstveno iskustvo'.

Cilj joj nije bila drastična promjena, već, kako kaže, da preventira facelift što je duže moguće.

- Što se dostojanstvenog starenja tiče, ne brinite, to su tuđi problemi - rekla je kroz smijeh.