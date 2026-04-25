OTKRILA PROCES

Ella Dvornik ispričala detalje nove estetske operacije: 'Zaklamali su mi glavu...'

Foto: Instagram

Nadam se da će ovo pomoć nekome tko već razmišlja o endoskopskom brow liftu ili bleferoplastici, a želi više informacija iz prve ruke. Nikad nisam tajila ovakve stvari, rekla je Ella

Ella Dvornik (35) na društvenim mrežama je podijelila svoj put nakon estetske operacije. Podijelila je sve detalje i otkrila kako je otišla na zahvat koji uključuje endoskopski brow lift i blefaroplastiku.

Sve je snimila i detaljno opisala na Instagramu.

- Nadam se da će ovo pomoć nekome tko već razmišlja o endoskopskom brow liftu ili bleferoplastici, a želi više informacija iz prve ruke. Nikad nisam tajila ovakve stvari, štoviše drago mi je ako mogu svojim dobrim/lošim iskustvom pomoć drugima da donesu bolju odluku. I ja sam na temelju tuđih donosila iste. Ako netko ima neka pitanja, da nisam stavila u video, možete slobodno u komentarima. Oni koji su protiv estetskih zahvata mogu negodovati u komentarima, ali bezveze će se mrštit i stvarat si bore na ovako divnu sunčanu subotu. Bolje natapkat retinol, prekrižit prste i otić na kavu - napisala je ispod videa.

Objasnila je kako u startu na operaciju nije planirala ići zbog kapaka.

- Otišla sam na konzultacije za donji dio lica, ali mi je dotkor rekao da bi bilo bolje da napravim gornji - rekla je pa dodala kako se baš tog jutra probudila s 'bolesnim podočnjacima'. Našalila se i kako je tako jednom u Srbiju otišla 'popraviti nos' pa se vratila s novim grudima. Dvoumila se, a odluka je pala u zadnji tren.

Kaže kako je drugi dan izgledala 'koma'.

- Izgledala sam si kao iz slagalice strave da sam izašla - izjavila je pa ispričala kako je imala podljev ispod oka i da je imala problema za spavanjem.

Nakon toga je, kaže, uslijedio šok:

- Već sedmi dan su mi skinuli kopče… Tko može reći da ima zaklamanu glavu - pitala je.

No deseti dan je bila potpuno drugačija priča.

- Više ne izgledam kao da me itko zlostavljao - rekla je pa dodala kako joj je šminkanje postalo 'božanstveno iskustvo'.

Cilj joj nije bila drastična promjena, već, kako kaže, da preventira facelift što je duže moguće.

- Što se dostojanstvenog starenja tiče, ne brinite, to su tuđi problemi - rekla je kroz smijeh.

