Ella Dvornik o obitelji i braku: 'Ako nema međusobne brige i poštovanja, onda nema ni veze'

Puno toga sam naučila o sebi kroz život u paru, otkrila je Influencerica i blogerica Ella Dvornik (32) za Story. Progovorila je o svom novom albumu, braku sa Charlesom (45), djeci, ali i o estetskim operacijama.

U braku je, kaže Ella, naučila puno toga o sebi.

- Puno toga sam naučila o sebi kroz život u paru. U braku treba postajati međusobno poštovanje i briga o dobrobiti i jednog i drugog. Kada toga nema, nema ni veze - rekla je influencerica.

Foto: Instagram

Otkrila je i kako se promijenila otkako je postala mama.

- Sada moj svijet čine dvije djevojčice za koje sve i stvaram. Zbog njih sam bolja osoba i imam jasne prioritete. To je sigurno i najvažnija promjena - dodala je Ella.

Influencerica na svojim društvenim mrežama često otvoreno priča o svojim estetskim operacijama, a otkrila je da je zadovoljna sa njima.

- Sa svime sam zadovoljna i o mojim zahvatima svi sve znaju. Stvarno nemam što dodati, samo bih se ponavljala - rekla je te dodala da zasada ne postoji još neka korekcija koju bi napravila.

Foto: Karmen Poznic Bozic

Nedavno je izdala i svoj album pod nazivom 'AlterElla', a u snimanju albuma pomogao joj je i sin Alke Vuice (61), Arian Vuica. Otkrila je sada kako su se slagali tijekom snimanja.

- Znamo se cijeli život i odlično se razumijemo i slažemo. Slušala sam njegove savjete jer je on profesionalac i majstor svoga posla, ali na kraju je uvijek bitno da sam ja zadovoljna finalnim proizvodom jer je to moje autorsko djelo. Zahvalna sam Arianu što mi je dao potpunu slobodu i nije me ograničavao - zaključila je Ella Dvornik.

Foto: Instagram

