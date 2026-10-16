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'IMAM PRAVI POSAO'

Ella Dvornik otkrila gdje radi

Piše 24sata,
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Ella Dvornik otkrila gdje radi
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Foto: Instagram
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Pratiteljima je pokazala svoj radni stol koji je ukrasila šarenim sitnicama. Otkrila je da kolegama s kojima dijeli ured povremeno ostavlja male poruke

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Deset sati montiranja, a onda pravac u teretanu! Tako je izgledao radni dan Elle Dvornik, koja je nedavno iznenadila pratitelje priznanjem da ima 'pravi posao', pa čak i ured. Sad je otkrila i gdje radi.

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Ella se na Instagramu javila iz Zagrebačkog inovacijskog centra (ZICER), koji pruža podršku startupovima i tehnološkim tvrtkama. Ipak, još nije otkrila za koga radi ni čime se točno bavi.

Foto: Instagram

Pratiteljima je pokazala i svoj radni stol koji je ukrasila šarenim sitnicama. Otkrila je da kolegama s kojima dijeli ured povremeno ostavlja male poruke.

- Ovo su pilule s malim papirićima unutra pa nekad ostavljam poruke ljudima na stolovima da ih nađu. Ne sretnemo se često pa se nadam da ih razvesele - objasnila je.

Foto: Instagram

A kako izgleda njezin radni dan? Na posao je stigla u osam ujutro, a za računalom je provela punih deset sati.

- 10 sati montiranja, došla točno u 8. Gotova smjena za danas. Sad gym, dopuzat ću do tamo čini mi se - našalila se Ella nakon smjene.

Foto: Instagram

No teretana je ne čeka samo zbog kondicije. Nedavno je otkrila da je izgubila šest kilograma i priznala da joj se ne sviđa kako trenutačno izgleda.

- Skinula sam šest kilograma. S tim da sam prve četiri kile skinula u mjesec i pol. Odmah sam vidjela da mi je opuštenija koža na licu, pa držim fige da će se to samo vratiti. Osim toga, meni je ovo osobno premršavo - ispričala je.

Foto: Instagram/Ella Dvornik

Zato sad želi smanjiti kardio treninge i poraditi na mišićima.

- Ne mislim sad da moram bit masna, već mi fali mišića po mom mišljenju. Tako da moram smanjiti cardio i odvući se u gym. Kome fali motivacije za započeti bilo što, nek se dođe družiti sa mnom - poručila je.

Foto: Instagram

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