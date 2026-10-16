Pratiteljima je pokazala svoj radni stol koji je ukrasila šarenim sitnicama. Otkrila je da kolegama s kojima dijeli ured povremeno ostavlja male poruke
Ella Dvornik otkrila gdje radi
Deset sati montiranja, a onda pravac u teretanu! Tako je izgledao radni dan Elle Dvornik, koja je nedavno iznenadila pratitelje priznanjem da ima 'pravi posao', pa čak i ured. Sad je otkrila i gdje radi.
Ella se na Instagramu javila iz Zagrebačkog inovacijskog centra (ZICER), koji pruža podršku startupovima i tehnološkim tvrtkama. Ipak, još nije otkrila za koga radi ni čime se točno bavi.
Pratiteljima je pokazala i svoj radni stol koji je ukrasila šarenim sitnicama. Otkrila je da kolegama s kojima dijeli ured povremeno ostavlja male poruke.
- Ovo su pilule s malim papirićima unutra pa nekad ostavljam poruke ljudima na stolovima da ih nađu. Ne sretnemo se često pa se nadam da ih razvesele - objasnila je.
A kako izgleda njezin radni dan? Na posao je stigla u osam ujutro, a za računalom je provela punih deset sati.
- 10 sati montiranja, došla točno u 8. Gotova smjena za danas. Sad gym, dopuzat ću do tamo čini mi se - našalila se Ella nakon smjene.
No teretana je ne čeka samo zbog kondicije. Nedavno je otkrila da je izgubila šest kilograma i priznala da joj se ne sviđa kako trenutačno izgleda.
- Skinula sam šest kilograma. S tim da sam prve četiri kile skinula u mjesec i pol. Odmah sam vidjela da mi je opuštenija koža na licu, pa držim fige da će se to samo vratiti. Osim toga, meni je ovo osobno premršavo - ispričala je.
Zato sad želi smanjiti kardio treninge i poraditi na mišićima.
- Ne mislim sad da moram bit masna, već mi fali mišića po mom mišljenju. Tako da moram smanjiti cardio i odvući se u gym. Kome fali motivacije za započeti bilo što, nek se dođe družiti sa mnom - poručila je.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+