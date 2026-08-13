Ella Dvornik otkrila je zašto je nema na Instagramu, pratitelji je odmah pitali je li trudna

Ella Dvornik (35) naviknula je svojih više od pola milijuna pratitelja na gotovo svakodnevne objave, pa je nekoliko dana tišine na njezinu Instagramu bilo dovoljno da primjete da se nešto promijenilo.

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Influencerica se sad ponovno javila i otkrila da za njezin nestanak s društvenih mreža postoji prilično jednostavan razlog.

- Svašta lijepo proživljavam ovih dana, pa sam zaboravila na Instagram. Nadam se da ste vi dobro - napisala je uz sefie.

Foto: Instagram

Kratka poruka odmah je zagolicala maštu pratitelja. Među reakcijama se tako našlo i pitanje: 'Nisi valjda trudna'. Ella se na tu opasku nije nadovezala, no ranije je vrlo jasno govorila o tome planira li imati još djece. Ima dvije kćeri, Balie Dee (8) i Lumi Wren (6), koje je dobila u braku s Charlesom Pearceom. Krajem 2024. poručila je kako ne razmišlja o proširenju obitelji.

- Važno mi je da moj budući partner ne želi imati djecu, jer ih ja nikome ne planiram ponovno rađati. Hrvatska će biti pošteđena! - rekla je tad u intervjuu za Večernjakovu emisiju 'Show2'.

Foto: Instagram

Nakon kraha braka Ella je pronašla novu ljubav. Identitet partnera nije otkrila, a svojim pratiteljima predstavlja ga tek pod nadimkom Meštar. S Charlesom, koji je od nje 14 godina stariji, vjenčala se u veljači 2019. u Los Angelesu nakon pet godina veze. Brakorazvodna parnica pokrenuta je 2022. Bivši supružnici imaju podijeljeno skrbništvo nad kćerima.