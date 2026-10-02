Ella Dvornik otkrila: Meštar mi je pravi dečko, a svoju djecu više neću objavljivati online...

Poznata influencerica Ella Dvornik objavila je video na društvenim mrežama u kojem je otkrila detalje iz svog privatnog života. 'Stvari koje radim, a suprotne su onome što ljudi pretpostavljaju da radim', napisala je Ella te dodala da su nekad 'naizgled komplicirane stari (i ljudi) u biti vrlo jednostavni'.

- Vjerujem da puno vas vjerojatno radi isto što i ja. Samo što ja izgledam čudnije dok to radim. Koji fun fact vas je iznenadio, a koji nije? - upitala je u objavi.

U videu je zatim prikazala djeliće iz svog života te tako otkrila da se budi između 5 i 6 sati ujutro, kao i da prva stvar koju radi ujutro jest - slaže krevet. Navela je detalje i njenog 'skin carea' te poručila da ne voli previše komplicirati.

Zagreb: Dolazak poznatih na Story Hall of Fame - Cabaret Edition | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Tuširam se 2-3 puta dnevno, imam pravi posao, čak i ured. I naravno da je moj stol najjači u uredu. Volim kuhati i stalno kuham - navela je, a zatim objavila i djelić snimke sa svojim dečkom. 'Meštar mi je pravi dečko', napisala je.

- Ponekad ne objavim sve glupe ideje koje imam. Volim imati priliku da se uredim i nisam stalno u gym outfitu. Preferiram nonšalantna mjesta od fensi mjesta. Kreativna sam na različite načine. I u većini tih načina sam bolja od svog tate i djeda - poručila je, a zatim je uslijedio isječak nje u glazbenom studiju. Uz to je napisala: 'Možda u ovome nisam, ali to me nikada nije spriječilo'.

- Provodim puno vremena s djecom, ali ih više neću stavljati online - navela je.

Istaknula je i kako voli biti sama te da nije usamljena u svome društvu, te da navečer ne izlazi već da ide leći oko 23 sata.

- Volim ovako jednostavan život. Toliko od mene - poručila je.

Dvornik već neko vrijeme objavljuje fotografije s misterioznim muškarcem kojeg naziva 'Meštar', no njegov pravi identitet još uvijek nije otkrila. Ranije je bila u braku s Charlesom Pearceom, s kojim je dobila i dvije kćeri. Ella je 2023. potvrdila kako se razvode, a njezina majka Danijela je nedavno otkrila i kako je došlo sudsko rješenje prema kojem Elline kćeri dolaze živjeti s njome u Zagreb.

Foto: Instagram

- Da ne stavljam službeni dokument, Ella je konačno dobila sudsko rješenje da djeca idu k mami u Zagreb. I sad je to konačno. Djeca su sretna s tom odlukom i mi smo, naravno. Trajalo je sve to i previše, trebalo je živaca, strpljenja i vremena za ovakav ishod - napisala je Danijela na Instagramu.