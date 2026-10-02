U novoj objavi je Ella Dvornik otkrila stvari iz svog privatnog života za koje smatra da su suprotne onome što ljudi pretpostavljaju da radi. Među raznim činjenicama koje je objavila, nalaze se i detalji o njenoj vezi i djeci
Ella Dvornik otkrila: Meštar mi je pravi dečko, a svoju djecu više neću objavljivati online...
Poznata influencerica Ella Dvornik objavila je video na društvenim mrežama u kojem je otkrila detalje iz svog privatnog života. 'Stvari koje radim, a suprotne su onome što ljudi pretpostavljaju da radim', napisala je Ella te dodala da su nekad 'naizgled komplicirane stari (i ljudi) u biti vrlo jednostavni'.
- Vjerujem da puno vas vjerojatno radi isto što i ja. Samo što ja izgledam čudnije dok to radim. Koji fun fact vas je iznenadio, a koji nije? - upitala je u objavi.
U videu je zatim prikazala djeliće iz svog života te tako otkrila da se budi između 5 i 6 sati ujutro, kao i da prva stvar koju radi ujutro jest - slaže krevet. Navela je detalje i njenog 'skin carea' te poručila da ne voli previše komplicirati.
- Tuširam se 2-3 puta dnevno, imam pravi posao, čak i ured. I naravno da je moj stol najjači u uredu. Volim kuhati i stalno kuham - navela je, a zatim objavila i djelić snimke sa svojim dečkom. 'Meštar mi je pravi dečko', napisala je.
- Ponekad ne objavim sve glupe ideje koje imam. Volim imati priliku da se uredim i nisam stalno u gym outfitu. Preferiram nonšalantna mjesta od fensi mjesta. Kreativna sam na različite načine. I u većini tih načina sam bolja od svog tate i djeda - poručila je, a zatim je uslijedio isječak nje u glazbenom studiju. Uz to je napisala: 'Možda u ovome nisam, ali to me nikada nije spriječilo'.
- Provodim puno vremena s djecom, ali ih više neću stavljati online - navela je.
Istaknula je i kako voli biti sama te da nije usamljena u svome društvu, te da navečer ne izlazi već da ide leći oko 23 sata.
- Volim ovako jednostavan život. Toliko od mene - poručila je.
Dvornik već neko vrijeme objavljuje fotografije s misterioznim muškarcem kojeg naziva 'Meštar', no njegov pravi identitet još uvijek nije otkrila. Ranije je bila u braku s Charlesom Pearceom, s kojim je dobila i dvije kćeri. Ella je 2023. potvrdila kako se razvode, a njezina majka Danijela je nedavno otkrila i kako je došlo sudsko rješenje prema kojem Elline kćeri dolaze živjeti s njome u Zagreb.
- Da ne stavljam službeni dokument, Ella je konačno dobila sudsko rješenje da djeca idu k mami u Zagreb. I sad je to konačno. Djeca su sretna s tom odlukom i mi smo, naravno. Trajalo je sve to i previše, trebalo je živaca, strpljenja i vremena za ovakav ishod - napisala je Danijela na Instagramu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+