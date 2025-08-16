Obavijesti

LJUBAVNA ENIGMA S INSTAGRAMA

Ella Dvornik raspisala se o svom Meštru: Ne skuplja žene kao Pokemone niti priča o tome...

Ella Dvornik raspisala se o svom Meštru: Ne skuplja žene kao Pokemone niti priča o tome...
Foto: Instagram

Influencerica je na društvenim mrežama opisala muškarca koji je zaludio pratitelje

Tko je Meštar, pitanje je koje ovih dana ne da mira pratiteljima Elle Dvornik. Već mjesecima na društvenim mrežama dijeli fotografije s misterioznim muškarcem, uvijek pazeći da njegovo lice ostane skriveno. Nazvala ga je jednostavno, Meštar, i time samo dodatno rasplamsala znatiželju. A onda se u subotu raspisala o njemu u podužem tekstu. Opisala ga je kao rijetkog i neprocjenjivog muškarca, stabilnog u kaosu, iskrenog i dosljednog. Onoga koji daje sigurnost, a ne skuplja 'trofeje'.

I dok je njezin opis zvučao kao oda muškarcu iz snova, pratitelji su željeli znati tko se krije iza tog imena? Odgovor je, barem nakratko, stigao kroz medije. Zagreb.info ovih je dana objavio da je njezin misteriozni 'Meštar' zapravo zagrebački reper Marin Hučić, poznat i kao Geralt iz Rivije te GiR.

Anonimni izvor kratko je poručio: 'Da, istina je, Ella i Marin zajedno su već neko vrijeme. To je sve što mogu reći.'

POD POVEĆALOM JAVNOSTI Ella je reagirala na glasine o novom navodnom partneru...
Ella je reagirala na glasine o novom navodnom partneru...

U međuvremenu su se na Ellinom Instagramu nizali kadrovi iz Londona - kava, ulice, malo šopinga, ali pratitelji su najviše gledali u njezinu ruku. Na prstu je zasjao prsten, a rasprave su se rasplamsale.

Foto: Instagram

Hučić, koji je karijeru počeo kao zlatar, a u glazbu uplovio sredinom 2010-ih, iza sebe ima albume 'Zagreb je Atlanta', 'Ravno iz Rivije', 'GOAT' i 'Testament', s pjesmama koje su na YouTubeu skupile više od milijun pregleda. No taman kad se činilo da je misterij riješen, Hučić je na svom Instagramu povukao potez koji je sve zakomplicirao. Na Instagram storyju objavio je definiciju riječi 'single', a potom dodao: 'Toliko o tome. Živjeli.'

Foto: Instagram

Je li time htio reći da romanse nema ili je samo bacio 'kost' znatiželjnicima, ostalo je visjeti u zraku. Ella je već ranije pokazivala zajedničke trenutke s novim partnerom. Naravno, znatiželjni komentari nisu izostali. 

UŽIVAJU U LONDONU FOTO Bling-bling! Na ruci Elle Dvornik bljesnuo je prsten, ali i isplivalo tko je njezin 'Meštar'
FOTO Bling-bling! Na ruci Elle Dvornik bljesnuo je prsten, ali i isplivalo tko je njezin 'Meštar'

Ella je tad kratko i jasno odgovorila: 'Pa da se i zna, nije javna osoba pa mu ne odgovara eksponiranje i mislim da nije nikome od životne važnosti ta informacija. Uostalom, nitko ne garantira da će ostati.'

Foto: Instagram

