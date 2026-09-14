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Ella Dvornik sedam tjedana nije mogla nazvati kćeri: 'Jako dugo i to mi je bio najveći strah...'

Piše 24sata,
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Ella Dvornik sedam tjedana nije mogla nazvati kćeri: 'Jako dugo i to mi je bio najveći strah...'
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Foto: Instagram
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Tijekom sedam tjedana snimanja showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' bila je bez mobitela, a produkciju je povremeno molila da nazove njezinu majku i provjeri kako su djevojčice

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Bez mobitela, poziva i poruka, Ella Dvornik (35) provela je sedam tjedana daleko od svojih kćeri Balie i Lumi. Iako su je u RTL-ovu showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' čekali fizički zahtjevni zadaci, nepoznati tereni i život izvan zone komfora, upravo joj je odvojenost od djevojčica bila najveći strah.

VELIKA AVANTURA U AZIJI Ella Dvornik s prijateljicom Ines Kordić Miotto u azijskoj divljini
Ella Dvornik s prijateljicom Ines Kordić Miotto u azijskoj divljini

Ella nije mogla nazvati kćeri, no povremeno je od članova produkcije tražila da provjere je li s njima sve u redu.

- Bili smo bez mobitela i ikakvog kontakta s vanjskim svijetom. Povremeno bih zamolila produkciju da nazovu moju mamu kako bih doznala jesu li djeca dobro - ispričala je za RTL.hr.

Foto: RTL

Najviše ju je brinulo hoće li Balie i Lumi razumjeti zašto ih ne zove. Kaže da im je situaciju objasnila njezina majka Danijela Dvornik te da su djevojčice sve dobro prihvatile.

- Sedam tjedana razdvojenosti je jako dug period i to mi je bio najveći strah - priznala je Ella, koja se u 'Asia Express' upustila s prijateljicom Ines Kordić Miotto, s kojom čini tim Skitnice.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Ella trenutačno živi u Zagrebu, a prema privremenoj sudskoj odluci kćeri žive s ocem Charlesom Pearceom u njihovoj obiteljskoj kući u Istri. Zbog takve odluke Ella i Charles svaki drugi tjedan provode sedam dana zajedno s djecom pod istim krovom.

- Ovo je najveći apsurd ikad, ali čisto da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i kćerima. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svaki drugi tjedan, sretna obitelj. Mogu se rugati ovome jer ni meni ni njemu nije to drago, ali tako su stavili - otkrila je ranije influencerica.

Foto: Instagram

Nedavno je dala naslutiti da bi svemu uskoro trebao biti kraj.

- Jedino što je super u cijeloj priči je to da su one na istom mjestu... Ne mogu zamisliti kako bi bilo da moraju živjeti na dvije lokacije. Nije najbolje, ali trebao bi uskoro biti kraj pa fingers crossed - rekla je za IN magazin.

Foto: Instagram

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