Ella zapjevala očevu pjesmu pa ispala: 'Bilo je tu dosta falševa'

U showu 'Zvijezde pjevaju' ostalo je još pet parova, a prvi nastup večeri bio je onaj Elle Dvornik i Gorana Boškovića. Zapjevali su pjesmu njezina oca Dine Dvornika, baladu 'Ljubav se zove imenom tvojim'.

- Imaš u obitelji dva genijalca, ali izdigla si se. Tvoj personality je prejak da budeš samo nečija kći ili unuka. Emocije su u pitanju i ja opraštam male nepravilnosti - rekla joj je Danijela Martinović.

S tim su se složili i ostali članovi žirija.

- Nisi bila točna, bilo je falševa, ali ja sam jako sretna što si ti u showu - dodala je Mirela Priselac Remi, a Škoro se našalio kako je nastup bio bolji od nekolicine sinoćnjih na dodjeli nagrada Porin. Dobili su 30 bodova od žirija.

Pjesmu 'I Saw Her standing There' legendarnih Beatlesa zapjevali su Krešimir Međeral Sučević i Ivana Kindl i izmamili gromoglasni pljesak. Unatoč čestom promašivanju tonova, činjenica je kako publika voli i gura naprijed simpatični par.

- Danas ste najmanje promašivali dosad, Ivana te odlično zakamuflirala - rekla im je sopranistica Valentina Fijačko, dok su se ostali smijali luckastom lovcu.

Za Beatlese su dobili okruglih 30 bodova, kao i raniji par.



Ashley Colburn i Bojan Jambrošić prezentirali su svoju verziju countryja, pomalo zaboravljenom pjesmom Emilije Kokić i Ala Turnera.

- Vi ste meni najkompletniji par. Nisam čula nijedan falš - dala im je kompliment Danijela.



Žiri im je dodijelio čak 37 bodova, a perfektnih 10 dobili su upravo od Martinović, ali i Škore.

Dino Jelusić i Tara Thaller u rockerskoj verziji su zapjevali 'Rock and Roll' od Led Zeppelina i oduševili žiri, iako je Remi imala zamjerku.

- Dino je izdominirao, žao mi je da nije bilo više tebe - rekla im je Priselac, dok se Škoro po običaju prednost pred komentarima dao dosjetkama.

Dobili su 36 bodova od žirija.

Posljednji par večeri bili su Pero Galić iz Opće Opasnosti i glumica Katarina Strahinić zapjevali su Bijelo Dugme u još jednoj rockerskoj prezentaciji večeri.

- Odlična si bila, a i ljubomorna sam na tu haljinu - priznala je Remi Katarini.

Peru je pak zamolila za baladu idućeg puta, kako bi malo smirili Katarinin duh.

- Moglo je to bolje, ali ja vas volim i dat ću vam dobru ocjenu - bio je iskren Škoro, a Valentina se pridružila kritikama.

Zaradili su 31 bod ukupno.

U showu je svoju skladbu 'Bigger Than Us' zapjevao i Michael Rice, ovogodišnji britanski predstavnik na Eurosongu.



Iz showa su ispali Ella Dvornik i Goran Bošković, koji su zbrojem glasova žirija i publike na koncu imali najmanje bodova. Još jednom su na pozornici zapjevali svoj duet za kraj.