Ella Orešković (22) i ove godine će nastupati na Dori s pjesmom 'If You Go Away'. Za 24 sata, uoči generalne probe, komentirala je sve što ju danas očekuje, od treme do veselog kostima.

- Drugačija je pjesma, brža je, a mislim i da je cijeli scenski nastup drugačiji pa se nadam da će biti super! - rekla nam je Ella i dodala da će uz sebe imati i plesače.

Bila je oduševljena kada je vidjela kako izgleda ovogodišnja pozornica Dore. Rekla je da je odlična za koreografiju i ples. Osim toga, super se slaže s drugim izvođačima koji će danas 'zapaliti' pozornicu. Atmosfera pred veliku večer je opuštenija od očekivanog, svi se druže, šale i veselo razgovaraju.

Ipak, priznala nam je Ella da češće voli biti sama.

- Ja inače volim biti sama prije nastupa jer me uhvati panika. Prošle godine mi je isto bilo tako pa sam naučila prije samog nastupa biti sama, malo meditirati ili se pomoliti da se smirim - objasnila je.

Iako priznaje da ju uhvati nervoza prije velikih nastupa, kaže da ju ove godine vjerojatno neće jer već dvije probe za redom nije osjećala nikakvu nervozu.

- Dat ću sve od sebe i to je to! - rekla je jasno i glasno.

Dodatno će joj samopouzdanje dati njezin kostim za kojega je zaslužan poznati zagrebački dizajner Igor Djuga. Tako je rekla da ju možemo očekivati vidjeti u jednodijelnom zelenom kombinezonu prepunom šljokica.

- Favorit ove godine mi je Mia Dimšić, a i Tomina pjesma mi je odlična - rekla je veselo za kraj.