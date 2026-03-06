Obavijesti

Show

Komentari 1
SVI GLEDAJU ISTO...

'Ella, pa di su ti gaćice?' Fanovi u nevjerici povećavaju fotke...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
'Ella, pa di su ti gaćice?' Fanovi u nevjerici povećavaju fotke...
11
Foto: Instagram

Influencerica je podijelila niz fotografija na društvenim mrežama, a najviše pažnje privukla je ona na kojoj leži na krevetu

Admiral

Imam ideju, poručila je Ella Dvornik uz niz novih fotografija koje je objavila na Instagramu, a jedna od njih privukla je najviše pozornosti. Na fotografiji Ella leži na krevetu, osvijetljena samo svjetlom male lampe, dok u rukama drži otvorenu knjigu i zamišljeno gleda prema kameri. Intimna, pomalo filmska atmosfera fotografije privukla je pažnju pratitelja, ali dio njih fokusirao se na sasvim drugi detalj.

PROVOKATIVNI LOOK Ella Dvornik u školskoj uniformi pokazala haltere za Valentinovo
Ella Dvornik u školskoj uniformi pokazala haltere za Valentinovo

Neki fanovi počeli su zumirati fotografiju, pokušavajući dokučiti nosi li influencerica donje rublje dok leži na krevetu.

Foto: Instagram

Fotografije su snimljene u jednome hotelu u Novom Vinodolskom, a dodatnu pažnju privukle su i poruke ispisane na njezinoj koži. Na podlaktici joj stoji natpis 'Tako je, kako je', dok joj na vratu piše 'Vidit ćemo'. Mnogi su to odmah povezali s turbulentnim razdobljem kroz koje prolazi nakon razvoda od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea.

Foto: Instagram

Njihov razvod još uvijek nije finaliziran, a Ella je nedavno otkrila i neobičnu situaciju u kojoj se trenutačno nalazi zbog privremene sudske odluke. Bivši par ima podijeljeno skrbništvo nad svoje dvije kćeri, no sud je zasad odredio da djevojčice žive s ocem u njihovoj obiteljskoj kući u Istri. Zbog toga Ella svaki drugi tjedan dolazi tamo i sedam dana provodi u istoj kući s bivšim suprugom i djecom.

- Ovo je najveći apsurd ikad, ali čisto da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i kćerima. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svaki drugi tjedan, sretna obitelj. Mogu se rugati ovome jer ni meni ni njemu nije to drago, ali tako su stavili - otkrila je influencerica na Instagramu.

Zagreb: Event Best of the Best
Zagreb: Event Best of the Best | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Sjećate se Renate iz 'Ljubav je na selu'? Ovako sada izgleda, hit je na društvenim mrežama
DIJELI ZABAVNE VIDEE

Sjećate se Renate iz 'Ljubav je na selu'? Ovako sada izgleda, hit je na društvenim mrežama

Na farmi je šokirala sve izjavom kako ne radi ništa, a onda otkrila da je to zato što je njezina obitelj prije nekoliko godina osvojila jackpot na lutriji
Što će biti u Divljim pčelama danas? Kate ulovi Nikolu i Zoru, a Cvita se suočava s dijagnozom
NAPETI RAZVOJ DOGAĐAJA

Što će biti u Divljim pčelama danas? Kate ulovi Nikolu i Zoru, a Cvita se suočava s dijagnozom

Nova epizoda popularne serije 'Divlje pčele' je na rasporedu večeras 6. ožujka od 20.15 sati. Evo što će se događati...
Evo što vas očekuje u omiljenim sapunicama i serijama u petak
DNEVNI PREGLED

Evo što vas očekuje u omiljenim sapunicama i serijama u petak

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026