'Ella, pa di su ti gaćice?' Fanovi u nevjerici povećavaju fotke...

Imam ideju, poručila je Ella Dvornik uz niz novih fotografija koje je objavila na Instagramu, a jedna od njih privukla je najviše pozornosti. Na fotografiji Ella leži na krevetu, osvijetljena samo svjetlom male lampe, dok u rukama drži otvorenu knjigu i zamišljeno gleda prema kameri. Intimna, pomalo filmska atmosfera fotografije privukla je pažnju pratitelja, ali dio njih fokusirao se na sasvim drugi detalj.

Neki fanovi počeli su zumirati fotografiju, pokušavajući dokučiti nosi li influencerica donje rublje dok leži na krevetu.

Foto: Instagram

Fotografije su snimljene u jednome hotelu u Novom Vinodolskom, a dodatnu pažnju privukle su i poruke ispisane na njezinoj koži. Na podlaktici joj stoji natpis 'Tako je, kako je', dok joj na vratu piše 'Vidit ćemo'. Mnogi su to odmah povezali s turbulentnim razdobljem kroz koje prolazi nakon razvoda od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea.

Foto: Instagram

Njihov razvod još uvijek nije finaliziran, a Ella je nedavno otkrila i neobičnu situaciju u kojoj se trenutačno nalazi zbog privremene sudske odluke. Bivši par ima podijeljeno skrbništvo nad svoje dvije kćeri, no sud je zasad odredio da djevojčice žive s ocem u njihovoj obiteljskoj kući u Istri. Zbog toga Ella svaki drugi tjedan dolazi tamo i sedam dana provodi u istoj kući s bivšim suprugom i djecom.

- Ovo je najveći apsurd ikad, ali čisto da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i kćerima. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svaki drugi tjedan, sretna obitelj. Mogu se rugati ovome jer ni meni ni njemu nije to drago, ali tako su stavili - otkrila je influencerica na Instagramu.

