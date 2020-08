- Po\u010deo sam kao Ellenin osobni asistent prije 17 godina i posvetio sam se karijeri i do\u0161ao do mjesta na kojem sam danas. Iako je moj posao scenarista takav da smi\u0161ljam \u0161ale i povremeno u njima pretjeram, u\u017easnut sam time \u0161to je moj poku\u0161aj humora nekog uvrijedio. Tijekom cijelog svog rada na showu ni\u00a0jednom nisam prijavljen kadrovskoj i \u0161okiran sam ovim malicioznim i zavaravaju\u0107im \u010dlankom -\u00a0napisao je Leman u reakciji na seriju \u010dlanaka objavljenih na BuzzFeedu, a u kojima biv\u0161i zaposlenici showa dijele svoja iskustva s rukovode\u0107ima.

\u00a0

\u00a0

Ellen pogodile kritike, a njenog producenta showa optužili su za seksualno uznemiravanje

I dok je Ellen navodno na rubu nakon kritika i razmišlja o završetku snimanja, s još ozbiljnijim optužbama suočen je scenarist i izvršni producent njezinog showa. Tvrde kako ih je seksualno uznemiravao.

<p>Proslavljena televizijska voditeljica <strong>Ellen DeGeneres</strong> (62) u posljednje je vrijeme na društvenim mrežama česta meta napada, a veliki dio korisnika koji joj zamjeraju neke postupke, tvrde kako su je ranije obožavali. Nakon brojnih istupa njezinih bivših kolega s posla, njezin planetarno popularni show završio je pod internom istragom medijske kuće.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Zaposlenike je navodno tretirala loše i ponižavala, a pojedini među njima naveli su u pritužbama kako je Ellen dijelila otkaze šakom i kapom te za opravdane izostanke poput bolesti ili odlaska na sprovod. WarnerMedia stoga je provela istragu emisije 'The Ellen DeGeneres Show', a oglasila se povodom svega konačno i voditeljica te se ispričala svim zaposlenicima koji su se tako osjećali. </p><p>I dok je Ellen navodno na rubu nakon kritika i razmišlja o završetku snimanja iznimno popularne emisije, s još ozbiljnijim optužbama suočen je scenarist i izvršni producent njezinog showa Kevin Leman, za kojeg je nekoliko bivših zaposlenika istaknulo kako ih je seksualno uznemiravao. Optužbe ide od neprimjerenog dodirivanja pa sve do direktnih ponuda i ucjena seksualnim odnosom. </p><p>- Počeo sam kao Ellenin osobni asistent prije 17 godina i posvetio sam se karijeri i došao do mjesta na kojem sam danas. Iako je moj posao scenarista takav da smišljam šale i povremeno u njima pretjeram, užasnut sam time što je moj pokušaj humora nekog uvrijedio. Tijekom cijelog svog rada na showu ni jednom nisam prijavljen kadrovskoj i šokiran sam ovim malicioznim i zavaravajućim člankom - napisao je Leman u reakciji na seriju članaka objavljenih na BuzzFeedu, a u kojima bivši zaposlenici showa dijele svoja iskustva s rukovodećima.</p><p> </p><p> </p>