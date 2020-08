Elleninu emisiju u Australiji su ukinuli i sad puštaju 'Kućanice'

Poznatu voditeljicu nedavno su ulovili kako izlazi iz restorana pa su je pitali kako će izdržati i što misli poduzeti s obzirom na sve te optužbe. Kratko je rekla da će pričati sa svojim obožavateljima

<p>Show 'Ellen' voditeljice <strong>Ellen DeGeneres</strong> (62) maknut je s rasporeda australijskog Channel 9 na kojem se dosad prikazivao zbog optužbi da je tamo bilo užasno raditi. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bill Gates gostovao kod Ellen </strong></p><p>- Umjesto Ellen stavili smo Kućanice - potvrdio je glasnogovornik kuće. Istaknuo je da to što su maknuli njen show s repertoara ne znači da više nikad neće prikazivati show popularne voditeljice.</p><p>Zbog raznih optužbi da je maltretirala zaposlenike, ali i da su to činili njeni bliski suradnici, a onda je sve znala i šutjela, producentska kuća WarnerMedia istražuje cijeli slučaj. </p><p>Voditeljica je poznata po tome što ugošćuje brojne poznate osobe koje joj se, čini se, rado odazovu svakoga puta u njenu emisiju. Biti u njenom showu je svojevrsna čast s obzirom da je gotovo dva desetljeća na toj sceni. Velika je humanitarka i financijski je pomogla nebrojeno puta raznim obiteljima diljem svijeta. Uvijek je emisiju odjavljivala govoreći ljudima da budu dobri jedni prema drugima.</p><p>Upravo zato mnogi su se iznenadili čuvši kako se u njezinu okruženju događaju rasistički ispadi na zaposlenike, maltretiranja, vikanja i slično. Nedavno su je ulovili kako izlazi iz restorana pa su je pitali kako će izdržati i što misli poduzeti s obzirom na sve te optužbe. Kratko je rekla: </p><p>- Pričat ću sa svojim gledateljima, obožavateljima. </p><p>Lavinu je pokrenuo komičar <strong>Kevin T. Porter</strong>, koji je proljetos pozvao sve one koji su imali loša iskustva s Ellen DeGeneres. On je prvi priznao da je s njom bilo teško surađivati.</p><p>- Trenutačno nam svima treba malo dobrote. Znate kako to uvijek govori Ellen kad odjavljuje emisiju. No ona je očito jedna od najgorih ljudi na svijetu - napisao je još u ožujku.</p><p> </p><p> </p>