Ellie Goulding ljetuje u našem susjedstvu, podijelila je niz atraktivnih fotki u bikiniju...

Britanska pjevačica Ellie Goulding (38) podijelila je na društvenim mrežama fotografije s odmora. Ovo ljeto odlučila je predahnuti u Italiji.

- Ugljikohidrati - napisala je uz niz fotografija s egzotičnog odmora.

Osim što je pozirala u ljetnim haljinama, pokazala je vitku figuru koju duguje zdravoj prehrani.

Glazbenica je na odmor otišla nedugo nakon što se pojavila u javnosti s glumcem Beauom Minniearom. Ellie i Beau bili su na borbi između Oleksandra Usyka i Daniela Duboisa, koja se održala na Wembleyju. Kako prenose strani mediji, vjeruje se da su se Ellie i Beau upoznali ranije ove godine.

Foto: Instagram/Ellie Goulding

Ellie se bavi glazbom od 2009. godine, kad je objavila svoju prvu pjesmu 'Under The Sheets'. Četiri godine kasnije izašao je jedan od njezinih najvećih hitova 'Burn', koji je zauzeo prvo mjesto britanske ljestvice. Godine 2015. nominirana je za Grammyja zahvaljujući baladi 'Love Me Like You Do'.

Od 2016. do 2020. godine Ellie Goulding povukla se iz javnosti zbog problema s anksioznošću. Godine 2017. objavila je vezu s Casparom Joplingom, a dvije godine kasnije vjenčali su se u gotičkoj katedrali York Minster u engleskom gradu Yorku, pred okupljenim mnoštvom obožavatelja. U 2021. godini glazbenica je objavila da očekuje dijete te je ubrzo potom rodila sina. Prošle godine par je objavio razvod, a javnost sad nagađa je li Beau Minniear novi partner poznate pjevačice.

Foto: Instagram