Elon Musk komentirao je grudi Sydney Sweeney pa izazvao brojne reakcije: 'Neprimjereno'

Elon Musk ponovno je privukao pažnju zbog neobične objave na društvenoj mreži X. Umjesto da komentira novi film ili uspjeh glumice Sydney Sweeney, on je komentirao njen izgled.

Na premijeri filma The Housemaid u Los Angelesu, Sweeney je pozirala u elegantnoj bijeloj haljini i mnogi su hvalili njezin stil. No Muska je privukao meme koji je podijelio umjesto obične pohvale.

Foto: Mario Anzuoni

U tom memeu prikazana je žena s velikim grudima s natpisom “kako to izgleda”, dok slika kralježnice s natpisom “kako se osjeća” sugerira da veliki poprsje može izazivati bolove u leđima. Musk je dodao kratku poruku: “sigurno nije lako”.

Njegov komentar brzo je podijelio korisnike X-a. Neki su ga kritizirali, pitajući se zašto se fokusira na takve stvari i smatrali su da je neprimjereno komentirati tijelo druge osobe. Bilo je i onih koji su branili njegovu šalu ili čak dijelili vlastita iskustva s nošenjem grudnjaka i posljedicama velikih grudi.