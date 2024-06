Elon Musk na meti optužbi: Zaposlenici ponudio konja u zamjenu za erotsku masažu...

Američki inženjer i osnivač tvrtke SpaceX, Elon Musk (52), navodno je ulazio u neprimjerene veze sa svojim zaposlenicama. Prije nekoliko godina je jednoj stjuardesi koja radi za SpaceX ponudio konja u zamjenu za erotsku masažu. Nakon toga je njegova tvrtka navodno platila ženi 250.000 dolara kako bi se nagodili oko tužbe protiv njega. Prije dvije godine je negirao optužbe za Business Insider. 'Da sam bio sklon seksualnom uznemiravanju, malo je vjerojatno da bi u 30 godina moje karijere ovo prvi put bilo otkriveno', rekao je tada.

Međutim, sada su se pojavile nove optužbe za njegovo ponašanje prema zaposlenicama. Musk je, kako prenosi Wall Street Journal, ulazio u veze s nekoliko ženskih zaposlenica, a neke je tražio i seksualne usluge. Predsjednica i COO tvrtke SpaceX, Gwynne Shotwell, demantirala je optužbe te tvrdi da je izvješće Wall Street Journala puno 'neistine i pogrešne karakterizacije'. 'Elon je među najboljim ljudima koje poznajem', rekla je, a dodala je i da tvrtka istražuje sve pritužbe na seksualno uznemiravanje.

FILE PHOTO: Elon Musk pictured at the E3 gaming convention in Los Angeles | Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

U izvješću stranog medija navode kako je Musk jednu zaposlenicu više puta pitao da mu rodi djecu, što je ona odbila. Međutim, ostala je raditi u tvrtki, ali Elon joj navodno nije olakšao ostanak. Odbio joj je dati povišicu te se žalio na njezin rad, a ona je kasnije dala otkaz i napustila SpaceX s paketom novca i dionicom procijenjenom na milijun dolara.

Elon je navodno imao i seksualne odnose sa studenticom koja je preko ljeta radila kao pripravnica u SpaceX-u. Musk ju je primijetio nakon što je podijelila svoje ideje o tome kako poboljšati tvrtku. Godinu dana nakon što je završila s pripravništvom joj je platio let za Siciliju, a njihova je veza završila nakon tog putovanja. Međutim, nekoliko godina kasnije ju je Musk ponovno kontaktirao i ponudio joj poziciju u njegovom izvršnom osoblju, koju je ona i prihvatila. Tada ju je Elon počeo pozivati na pića, počeo joj se upucavati, a jednom prilikom joj je dotaknuo grudi.

Foto: Reuters

Ista je žena pak istaknula da Elon i ona nisu ulazili u vezu dok je ona radila u SpaceX-u od 2017. do 2019. godine. 'Elon je pokušao obnoviti našu vezu prije mog zaposlenja, ali ja sam ga unaprijed odbila. Iako je bilo početnih neugodnosti, to nije bilo ništa neobično nakon odbijanja', tvrdi ona. Njezini prijatelji pak tvrde drugačije. Wall Street Journal je razgovarao i s njenim prijateljima koji tvrde da nije uživala radeći u SpaceX-u. Kako kažu, ponekad se skrivala u wc-u kako bi ga izbjegla te je patila od imposter sindroma.

Bivša pripravnica je od Muska primila i puno poruka u kojima ju je nekoliko puta pitao da dođe kod njega. Kad mu nije odgovorila, poslao joj je još tri poruke te onda napisao: 'Najbolje da se više ne viđamo'. Dan nakon mu je ona odgovorila te mu rekla 'da je spavala' i ispričala mu se što nije odgovorila na poruku. Odvjetnici pripravnice su rekli kako on u poruci nije pričao o njihovoj 'romantičnoj vezi'.

FILE PHOTO: Tesla CEO and X owner Elon Musk attends the VivaTech conference in Paris | Foto: GONZALO FUENTES

Nešto kasnije je bivša pripravnica tražila da ju iz Muskovog tima prebace na neku drugu poziciju. Tada je rekla prijateljima da su razgovori između nje i njenog šefa postali izrazito neugodni, a naposljetku je napustila SpaceX.