Elton John plakao na snimanju novog albuma: Uhvatio ga strah od smrti, preplavile ga emocije

Glazbena legenda Elton John (78) tijekom snimanja svog novog albuma plakao je punih 45 minuta. Kako prenosi časopis Mirror, glazbenika je potpuno obuzeo strah od smrti.

Eltona su pristigle emocije kada je izvodio svoju novu pjesmu 'When This Old World Is Done With Me' te je priznao da su ga stihovi koje je napisao Bernie Taupin duboko dirnuli i natjerali na razmišljanje o vlastitoj smrtnosti.

- Napisao sam pjesmu na kraju albuma i samo sam dobio stihove, Berniejevi stihovi, pjesmu When This Old World Is Done With Me. I tako pišem stihove, razmišljam: 'O, ovo je stvarno lijepo.' A onda dođem do refrena i naravno, riječ je o mojoj smrti. I kada dođeš do mojih godina, koje su blizu 100, pitaš se: 'Koliko mi još vremena preostaje?' Imaš djecu, imaš divnog muža, i jednostavno razmišljaš o smrtnosti. I tako, kada sam došao do refrena, jednostavno sam se raspao i plakao 45 minuta, a sve je snimljeno - rekao je Elton.

Foto: Sven Hoppe/DPA

Glazbenik je snimio pjesmu s američkom kantautoricom i producenticom Brandi Carlile kojoj se svidjela ta 'ljudska strana' glazbenika kojeg nije bilo sram pokazati svoje emocije. Koliko je emotivno doživio pjesmu moglo se čuti kada mu je pri kraju refrena počeo glas drhtati.

- Jako je plakao. Želim da svi to vide jer je stvarno ljudski, duboko nesavršeno i pomalo neugodno. I ono što je stvarno zanimljivo su te stvari koje radiš kada zaboraviš da je kamera uključena - izjavila je.

U novom intervjuu za Smartless podcast, Elton je također naglasio da nikada nije mislio da će postati solo zvijezda te je rekao da je dugosvirajuća ploča koju je snimio s Brandi "najbolja u posljednja četiri desetljeća".

Foto: Arne Dedert/DPA

- Nikada nisam zamišljao sebe kao solo umjetnika. Dok sam bio u svom bendu, Bluesology, riskirao sam i otišao do Liberty Recordsa govoreći: "Želim pisati pjesme, dosta mi je sviranja u bendu koji ne želi nigdje ići, a mogu i pjevati" - iskreno je rekao.

- I stvarno nisam imao nikakvu viziju da budem Elton John, superzvijezda. Jednostavno se dogodilo vrlo, vrlo brzo - dodao je.

Ovo nije prvi put da se Elton dotaknuo te teme. Prošle godine u listopadu glazbenik je također raspravljao o smrtnosti u filmu 'Elton John: Never Too Late'.

- Pitam se što će se dogoditi sa svim ovim stvarima kada završim. Ovo je posljednji trenutak mog života. Ne znam koliko mi je vremena preostalo - rekao je u dokumentarcu.

Foto: Carlos Osorio/REUTERS

Legendarni glazbenik iza sebe ima bogatu karijeru dugu čak 6 desetljeća, a mnogi njegovi hitovi bili su broj jedan na glazbenim ljestvicama.

Posljednju turneju održao je u Stockholmu 2023. godine, a nakon nje odlučio je potpuno se posvetiti svojoj obitelji.