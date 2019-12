Elton John vrijeđao zaštitare na svom koncertu: 'Odje*ite'

Sir Elton John (72) je nebrojeno puta dokazao kako nema dlake na jeziku, zbog čega ga mnogi i obožavaju, pa je tako na svom koncertu u australskom Perthu izvrijeđao zaštitare, a stao u obranu djevojke koju je osiguranje pokušavalo izvući iz dvorane.

"You don't treat girls like that!" <3 Elton#EltonJohn #Perth #perthnews #nsfwtwitter

**Not my footage