Elvis Sršen NoA: Kvalitetna će glazba postati mainstream....

Radim skladbe iza kojih stojim 100 posto, istaknuo je Elvis Sršen-NoA.On je jedan od rijetkih predstavnika funka na hrvatskoj glazbenoj sceni što nije nimalo jednostavno, ali ne pristaje na kompromise.

Foto: Antonio Stipinović

- Vjerujem da će kvalitetna glazba postati mainstream u Hrvatskoj - rekao je Elvis. Do sada je uspio ono što je malo tko, a to je suradnja sa članovima benda pokojnog pjevača Princea. Na pjesmi 'Okovi' radio je s bubnjarom Michaelom Blandom i gitaristom Sonnyjem Thompsonom. Ističe kako mu je to 'dalo vjetar u leđa'.

Elvis će na ovogodišnjem Splitskom festivalu pjevati najnoviju pjesmu 'Moja', a kaže kako govori o ljubavi kojoj nitko ne daje previše šanse. Unatoč tome ona pronalazi svoj put i opstaje.

- To je i moj moto u životu. Uporan sam, a trudim se stalno usavršavati - rekao je glazbenik. Koautor pjesme je Noin stalni suradnik Vojan Koceić te su se zajedno potrudili oko spota jer su htjeli publici dati nešto neobično i drugačije.

Foto: Antonio Stipinović

Elvis je s bendom NoA &The FunkBlasters osvojio nagradu 'Moj prvi Music Pub' Hrvatskog radija za najbolju grupu 2016. godine te je u glazbenom projektu 'Zimzeleno, a novo' obradio pjesmu 'Neda' Parnoga valjka u funky stilu. Glazbenik je do sada objavio singlove 'Iluzija', 'Sve što želim', 'Ti si ta' te duet 'Mi' s pjevačicom Ivanom Kindl (40).