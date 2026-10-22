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Ema Luketin stiže u popularni show: 'Tajila sam vam nešto...'

Piše Maša Mai Čigir,
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Ema Luketin stiže u popularni show: 'Tajila sam vam nešto...'
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Foto: Instagram
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Hrvatska influencerica Ema Luketin otkrila je da će sudjelovati u novoj sezoni plesnog showa 'Ples sa zvijezdama', a njezin plesni partner bit će profesionalni plesač Mateo Cvenić

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Hrvatska influencerica Ema Luketin na Instagramu je podijelila veliku vijest koju je morala neko vrijeme skrivati od svojih pratitelja. Naime, Ema će biti natjecateljica u novoj sezoni popularnog plesnog showa 'Ples sa zvijezdama', a plesat će s mentorom Mateom Cvenićem.

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- Čuvala sam jednu malu tajnu. Vidimo se na plesnom podiju - napisala je Ema ispod objavljenih fotografija s proba.

Ema je gostovala i u HTV-ovoj emisiji 'Kod nas doma' gdje s još jednom natjecateljicom, gimnastičarkom Christinom Zwicker, pričala o probama, ali i o tome kako nije dvojila hoće li prihvatiti ponudu za sudjelovanje u showu.

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- Priželjkivala sam poziv za nastup u showu 'Ples sa zvijezdama', nisam dvojila hoću li ga prihvatiti. Imam osjećaj da sam prije rekla 'da' nego što sam rekla 'halo' kad je stigao poziv -  rekla je Ema, ali i nadodala kako je kasnije ipak malo počela preispitivati svoju odluku.

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Emin plesni partner bit će profesionalni plesač Mateo Cvenić, s kojim je već započela pripreme za nastup.

- Na prvu se činio jako strog, ali ima baš puno strpljenja sa mnom. Mislim da sam stroža prema sebi nego što je on. Mogu reći da smo se 'našli'. Jako nam je zabavno na probama - ispričala je Ema te istaknula kako želi da ovo iskustvo bude za pamćenje.

- Od početka sam mu rekla da želim da nam ovo bude baš iskustvo za pamćenje - istaknula je. 

Nova sezona popularnog showa 'Ples sa zvijezdama' kreće u subotu, 31. listopada, u 20:15 na Prvom programu HTV-a. Show će se prikazivati svake subote do 19. prosinca, a gledatelje očekuje ukupno osam emisija i deset plesnih parova. Riječ je o povratku popularnog formata na Hrvatsku televiziju nakon 13 godina. Posljednja sezona na HRT-u emitirana je 2013., kada su pobijedili glumac Mislav Čavajda i plesačica Petra Jeričević.

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