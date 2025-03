Emilija Kokić objavila je rijetke fotke sa suprugom Miljenkom

Sretan ti rođendan, najdraži moj, poručila je pjevačica Emilija Kokić (56) svome suprugu Miljenku Kokotu, koji je u utorak napunio 59 godina. Na društvenim mrežama podijelila je dvije njihove fotografije, na kojima nasmiješeno poziraju.

Emilija i Miljenko vjenčali su se u listopadu 2013., nakon pet godina veze. No njihova priča nije započela klasično romantično, nego sasvim suprotno.

- Obično kad se dogode one filmske ljubavi koje su na prvu, ljudi pričaju: 'Mi smo odmah znali, odmah su nam pogledi bili magično privučeni', a kod nas je bilo upravo suprotno. Bili smo dio istoga društva i nismo baš kliknuli. On je meni bio pojam novinara, nekoga tko želi špijunirati kakva sam ja privatno. To je bila nekakva moja trauma nakon velike popularnosti, nakon Eurosonga. Bili smo jako na meti, pratili su svaki naš korak. Meni je to išlo na živce, imala sam osjećaj da mi je ugrožena sloboda, kao što i je, ali ok, to je danak javne osobe. Ali išlo mi je na živce. On je meni bio to. Jadan on, ni kriv ni dužan - govorila je ranije pjevačica, a slično mišljenje dijelio je i Miljenko.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL/

- Ja sam njemu bila našminkana pjevačica, iako ne izgledam tako privatno - nisam previše našminkana niti nafrizirana. Ne izgledam privatno kao da sam na sceni, ali svejedno. Mislim da smo i Miljenko i ja bili žrtve predrasuda. Znate kako čovjek zna imati ideju: 'Ljudi s televizije su takvi i takvi', pa zato razumijem kad netko ima ideju o nama, o meni konkretno. Ne poznaje me, nego me zna samo s televizije - priznala je Kokić.

Foto: Privatni album