Emilija Kokić o dočeku u Zadru nakon Eurosonga: 'Više ljudi je bilo samo kada je dolazio papa'

Počeo je eurovizijski tjedan, a sutra će cijela Hrvatska pratiti nastup Baby Lasagne koji je favorit ovogodišnjeg natjecanja. Mnogi misle kako će Baby Lasagna dovesti Eurosong u Hrvatsku kao što je učinila Emilija Kokić s grupom Riva. Simpatična Zadranka osvojila je Eurosong s pjesmom 'Rock Me' 1989. u švicarskom gradu Lausanneu, a prisjetila se te velike pobjede za Zadarski list.

- Tada smo bili apsolutno anoniman bend i nepoznat široj javnosti mimo Zadra. Meni je ta pobjeda bila kao neki drugi život, a sjećanja su kao da je bilo jučer. Doživljaj je bio takav da bi svakoj osobi koja se bavi glazbom poželjela da se dogodi nekakav uspjeh preko noći, da čovjek ne mora deset godina ulagati u svoje pjesme ili slati ih na Doru. Kako se nama dogodila ta situacija u kojoj nam se otvorio put, tako se dogodilo i Baby Lasagni - rekla je Emilija koja nije očekivala pobjedu davne 1989. godine.

Grupa Riva | Foto: Privatni album

- Pobjedu je bilo nemoguće očekivati jer smo do godinu dana prije bili potpuno lokalni bend koji je radio gaže po turističkim naseljima. Konkretno, svirali smo u Zatonu. Stoga je nemoguće bilo imati ideju da se tako nešto može ostvariti, budući da sam razmišljala kako se izvođač mora 20 godina baviti pjevanjem da se jedna takva prilika otvori. Nama su govorili da smo favoriti i znali smo kako na koga publika reagira prije samog natjecanja, ali zaista nismo mogli uzeti u obzir da je moguće pobijediti - dodala je i prisjetila se nezaboravnog dočeka u rodnom Zadru.

- Ma to je bilo apsolutno van svake pameti! Naš uspjeh Zadrani su doživjeli kao svoj i ja tek sad razumijem koliko veselja i radosti može donijeti jedan takav uspjeh. Sigurno se kontekst može usporediti s dočekom naših nogometaša u Zadru, kada sam imala osjećaj da su to naši, moji… Naš doček je teško opisati. Od Zemunika do trga je bio auto na autu, a sve se uspjelo u jedan dan organizirati. Mislim da je više ljudi u samom gradu bilo jedino kada je papa dolazio - istaknula je pjevačica.

Emilija Kokić | Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Za kraj, poželjela je sve najboljem našem predstavniku u Švedskoj:

- Njegova energija i način na koji je sve to skupa složeno je fenomenalno. Nastup ima glavu, rep i poantu, sve što je potrebno za dobar plasman pjesme na jednom takvom festivalu. Svaka mu čast i mislim da bi rezultat mogao biti odličan.