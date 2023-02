Emilija Kokić zaplesat će u novoj sezoni 'Plesa': Sada je vrijeme da izađem iz svoje komfor zone

Na male ekrane uskoro stiže nova sezona 'Plesa sa zvijezdama'. Pjevačica Emilija Kokić (54) uskočit će u plesne cipelice uz stručnu pomoć mentora Patrika Seretina. Emilija je otkrila da joj je ovo najveći izazov dosad, a Patrik jedva čeka početak showa jer mu je ovo prva sezona u kojoj je mentor.

- Mene svi podržavaju u smislu - lako ćeš ti to, ti to možeš. Ja sam imala osjećaj da to uopće nije za mene, ne da nisam talentirana, nego sam imala osjećaj da je to previše fizički zahtjevno. Uz Patrika mi se čini da bih možda ja to mogla - priznala je Emilija te dodala:

- E sad Emilija, izađi iz svoje komfor zone i pleši svako jutro.

Pjevačica koja je bila u grupi Riva te pobijedila na Eurosongu s pjesmom 'Rock me', otkrila je i kojega plesa ju je najviše strah.

- Ma ja sam vam grozna, ne znam niti jedan ples. Moram sve učiti ispočetka. Patriku želim puno živaca i strpljenja. Štreberica sam pa mislim da ću sve to savladati. Niti jednog plesa se ne bojim, a niti jednom se ne veselim jer ne znam što me čeka - priznala je pjevačica.

Emilija je otkrila i ima li tremu.

- Ne bih to nazvala tremom. Sama sebi stvaram želju da budem što bolja pa bi to mogli ići u smjeru očekivanja i onda bi me to moglo pritiskati - priznala je.

Mentor Patrik, kroz osmijeh kaže, kako očekuje da će Kokić biti najbolja te da će ući u finale i u konačnici pobijediti.

- Šalim se, iako ima malo istine u tome, ali najbitnije mi je da ona bude dobro - zaključio je Patrik.

