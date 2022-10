Emily Ratajkowski napokon je progovorila o prekidu: Da, idem na spojeve, ali trebam vremena

Manekenka i glumica Emily Ratajkowski (31) prije par mjeseci je prekinula brak s producentom Sebastianom Bear-McClardom zbog njegove prevare. Sada je po prvi put progovorila o prekidu za 'Harper's Bazzar'.

- Osjećam sve emocije. Osjećam ljutnju, tugu. Osjećam uzbuđenje. Osjećam radost. Osjećam lakoumnost. Svaki dan je drugačiji. Jedina dobra stvar je ta što osjećam sve te stvari, što je lijepo jer mi daje vjeru u to da ću biti u redu - otvoreno je rekla o svojim osjećajima.

Foto: Hubert Boesl

Nedavno se šuškalo o njezinom odnosu s poznatim glumcem Brad Pittom, a prije par dana je viđena kako strastveno ljubi DJ-a Orazioa Rispoa. Tijekom razgovora se osvrnula i na izlaske s muškarcima.

- Išla sam na spojeve, ali dajte mi vremena. Da upotrijebim poznatu TikTok izreku, bila sam pomalo 'pick me' djevojka u smislu da nisam baš bila dobra u odlučivanju oko toga što mi se sviđa. Stvarno sam htjela biti izabrana. Bilo mi je teško otići s nekim na spoj i razmišljati o tome koliko mi se sviđa ili ne sviđa. Razmišljala bih o tome kako me doživljavaju, što spoj znači, što žele od mene, što to znači o mojoj vlastitoj vrijednosti. To više ne radim - rekla je.

Foto: Instagram/Emily Ratajkowski

Iako je izašla na nekoliko spojeva, a neki od tih su izgledali obećavajuće, Emily je rekla da joj je jedini prioritet njezin sin Sylvester.

