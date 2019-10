Emily: 'Svađe su neizbježne, ali nemam razloga za ljubomoru'

Andrea je željela izaći iz vile, neko vrijeme se ondje nije osjećala ugodno, prokomentirala je Emily Živčić (24) potez suparnice iz showa “Gospodin Savršeni”.

Kada su na ceremoniji ostale samo Emily i Andrea Galić (34), Mijo Matić (27) krenuo je reći ime cure koja ostaje u showu. Nosio je ružu, kad je Andrea istupila i rekla: 'Svoju ružu dajem Emily'. Odmah je krenula lavina komentara gledatelja uvjerenih kako ruža nije bila za Andreu, nego za Emily.

Foto: RTL

- Ne smatram da je Andrea umislila da je ruža njezina već da se pogrešno izrazila. Mislim da je njezin postupak bio iskrena namjera da izađe iz vile u kojoj se već duže vrijeme nije osjećala ugodno. Na njezinom bih mjestu pričekala da se ruža dodijeli onoj kojoj je namijenjena, ali vjerujem da su je svladale emocije. Meni, s druge strane, nije bilo nimalo lako. Ovo je jedna od neugodnijih situacija u kojima sam se dosad zatekla u showu - kaže Emily.

Foto: RTL

Istaknula je i da ne bi prihvatila ružu da je pripadala Andrei jer svaku ružu prihvaća s iskrenom željom da nastavi upoznavanje i druženje s Mijom pa bi voljela da to bude obostrano.

Dodala je da svaku ružu prihvaća iskreno i sa željom da se nastavi družiti s Mijom. S njim je inicirala prvi razgovor i prepustila mu sljedeći potez. Žao joj je što nije dobila više prilika. Ne smeta joj previše što je Mijo ljubio i druge cure.

Foto: RTL

- Ne uspoređujem se s drugim djevojkama, samim time nemam razlog za ljubomoru. Bila sam svjesna u kakav show ulazim, razumijem da Mijin fokus u ovoj fazi emisije ne može ostati na samo jednoj djevojci i prihvaćam to - rezonira Emily.

Kaže da je u vili toksična situacija, ali njoj je to normalno.

- Ne smatram niti jednu djevojku pojedinačno odgovornom za toksičnu situaciju u kući. Još uvijek nas je puno, različitih smo karaktera, borimo se za istog muškarca i svađe su neizbježne - ističe.

Foto: RTL

Ne misli da ima savršenu liniju, a dobru liniju zahvaljuje genetici. Emily je rano naučila kuhati i ostale kućanske poslove koje radi svakodnevno.

- Rano sam naučila kuhati i obavljati ostale kućanske poslove, radim to svakodnevno i ne predstavlja mi problem. Jednako tako smatram to ravnopravnim muško-ženskim poslovima. Spremna sam kuhati za svog muškarca, ali voljela bih i da je on spreman na isto - kaže.

