DOSTA JOJ JE

Eminemova kći odbrusila svim hejterima: Trudna sam, a ne debela. Hoćete li prestati više?

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: Instagram

Manje od dva tjedna nakon što je objavila da sa suprugom Mattom Moellerom očekuje svoje prvo dijete, Alaina se oglasila na Instagramu povodom fotografije koja je kružila internetom

Prestanite komentirati ženska tijela. Tom je rečenicom Alaina Scott (32), najstarija kći Eminema, jasno poručila što misli o valovima negativnih komentara koji su uslijedili nakon što je otkrila da je trudna.

Manje od dva tjedna nakon što je objavila da sa suprugom Mattom Moellerom očekuje svoje prvo dijete, Alaina se oglasila na Instagramu povodom fotografije koja je kružila internetom uz natpis 'otkako je objavila vijest o trudnoći'. Komentari su, kako je otkrila, bili usmjereni na njezino tijelo.

- Obično me negativni komentari ne diraju - napisala je Alaina na svom Instagramu u utorak.

- 1. Tad sam izlazila s treninga pa možda nemojte pretpostavljati stvari. 2. Trudna sam i doslovno nosim dijete. Mrzit će me vidjeti u devetom mjesecu - dodala je.

Foto: Instagram

Alaina, koja je otkrila da očekuje djevojčicu, iskoristila je priliku i da ukaže na dvostruke standarde s kojima se žene svakodnevno suočavaju.

- Žene su kritizirane zbog uzimanja Ozempica, navodnog vježbanja, nečinjenja ovoga ili previše onoga. Proklete smo ako radimo, proklete smo ako ne radimo - nastavila je.

Priznala je da promjene koje trudnoća donosi nisu uvijek lake.

- Prekrasne ste bez obzira na vašu veličinu. Niste definirane svojom težinom. Dopušteno vam je dobiti na težini tijekom trudnoće i ne morate se vratiti u formu u određenom roku. Ovo je poruka da prestanete komentirati ženska tijela ili bilo koje tijelo, što se toga tiče. Ovo je moja prva trudnoća i ne znam što očekivati - podijelila je Alaina.

Na kraju je uputila poruku podrške svim ženama: 'Radite što god osjećate da želite raditi. Oslobodite se svih očekivanja i budite nježne prema sebi. Svi se trudimo najbolje što možemo'.

Foto: Instagram

Alaina je inače poznata blogerica, čije priče s putovanja diljem svijeta prati stotinu tisuća ljudi. Eminem ju je posvojio 2002. godine, dok se njezina biološka majka, Dawn Scott, borila s ovisnošću. Osim Alaine, reper ima i biološku kćer Hailie Jade te posvojenog Stevieja Lainea Scotta, kojeg je njegova bivša supruga Kimberly dobila u drugoj vezi, a Eminem ga je posvojio 2005.

Foto: Instagram

