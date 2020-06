Emma postaje članica upravnog odbora modne tvrtke Kering...

Uz britansku glumicu u upravu su imenovani i Tidjane Thiam, bivši predsjednik švicarske banke Credit Suisse i Jean Liu, predsjednica kineske tvrtke Didi Chuxing

<p><strong>Emma Watson</strong> (30), glumica i aktivistica, koja se u filmovima o <strong>Harryju Potteru </strong>proslavila ulogom<strong> Hermione Granger</strong>, imenovana je članicom uprave francuskoga modnog konglomerata Keringa, druge po veličini svjetske tvrtke luksuznih modnih brendova. Britanka je jedna je od triju novoimenovanih članica upravnog odbora.</p><p>Watson je imenovana predsjedateljicom Odbora za održivost, no iz priopćenja tvrtke nije moguće zaključiti koje će točno zadaće preuzeti. Glumica se godinama zalaže za prava žena te je 2014. imenovana specijalnom izaslanicom UN-a za žene.</p><p>- Emma Watson jedna je od najpopularnijih glumica i najpoznatijih aktivistica u svijetu - priopćila je tvrtka.</p><p>Uz britansku glumicu u upravu su imenovani i <strong>Tidjane Thiam</strong>, bivši predsjednik švicarske banke Credit Suisse i <strong>Jean Liu</strong>, predsjednica kineske tvrtke Didi Chuxing, aplikacije za taksi usluge i kineski pandan Uberu, koja posjeduje platformu za podršku u prijevozu putnika.</p><p>Britanska zvijezda, rođena u Parizu, lice je aplikacije 'Good On You' koja ocjenjuje modne brendove na temelju etičkih i održivih certifikata. Watson je poznata i po suradnji s platformom Challenge Green Carpet u vlasništvu konzultantske tvrtke Eco Age. Tijekom većine svojih nastupa i izlazaka na crveni tepih vodi računa o tomu da je odjevena u održivu odjeću koju za nju najčešće izrađuju vrhunski svjetski modni dizajneri.</p><p>S obzirom na to da je Kering nedavno napustila <strong>Stella McCartney</strong>, koja je potpisala ugovor s francuskim LVMH-om i tako se vratila pod okrilje velikog modnog koncerna i vlasnika luksuznih brendova poput Diora, Givenchyja i Kenza, Kering se nada da će dolaskom Emme Watson uspjeti pridobiti brojne milenijalce. </p><p>Predsjednik Keringa i izvršni direktor tvrtke, <strong>François-Henri Pinault</strong>, suprug holivudske zvijezde <strong>Salme Hayek</strong>, pozdravio je imenovanja novih članova uprave. Luksuzna grupacija Kering krajem 2019. je zapošljavala više od 38.000 ljudi širom svijeta, a promet tvrtke prošle je godine iznosio 15,9 milijarda eura, uz neto dobit od 2,3 milijarde eura. Kering posjeduje neke od najvećih modnih kuća, poput Guccija, Saint Laurenta i Alexandera McQueena.</p>