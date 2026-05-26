Emocije su joj bile gorivo za vrhunske pjesme: Ovo su sve ljubavi legendarne Stevie Nicks

Karijera glazbenice Stevie Nicks oduvijek je bila neraskidivo povezana s njezinim ljubavnim životom. Malo je rock zvijezda koje su svoje najdublje emocije uspjele pretočiti u glazbu tako snažno kao ona. Ljubavi, prekidi, strast, tuga i kaos postali su gorivo za neke od najvećih hitova u povijesti rock glazbe.

Prva velika ljubav Stevie Nicks bio je Lindsey Buckingham, s kojeg je upoznala još tijekom srednje škole u Kaliforniji. Njihova povezanost najprije je bila glazbena, a tek kasnije romantična. Zajedno su nastupali u psihodeličnom bendu Fritz, dijelili studentske dane i sanjali o velikoj glazbenoj karijeri. Nakon raspada benda preselili su se u Los Angeles, gdje su pokušali ostvariti uspjeh kao duo Buckingham Nicks.

Sudbonosni trenutak dogodio se krajem 1974. godine kada ih je Mick Fleetwood pozvao da se pridruže bendu Fleetwood Mac. Buckingham je pristao samo pod uvjetom da i Stevie postane članica benda. Iako su prema van djelovali skladno, njihova je veza već tada bila ozbiljno narušena.

Stevie je kasnije priznala kako je svjesno pokušavala spasiti njihovu vezu barem privremeno, jer je znala da bi prerani prekid mogao uništiti tek nastali uspjeh benda. No emocije su ubrzo postale prejake. Njihov konačni prekid dogodio se 1976. godine, upravo u vrijeme nastanka albuma "Rumours", jednog od najuspješnijih albuma svih vremena.

Napetosti između Stevie i Buckinghama osjećale su se u gotovo svakoj pjesmi. Dok je Buckingham kroz pjesmu “Go Your Own Way” javno iznosio vlastitu ljutnju i razočaranje, Stevie je odgovarala emotivnim pjesmama poput “Dreams”. Publika je obožavala tu sirovu iskrenost, ali iza pozornice odnosi su bili izuzetno bolni i komplicirani.

Situacija se dodatno zakomplicirala kada je Stevie tijekom snimanja albuma započela kratku aferu s Mickom Fleetwoodom. Oboje su tada prolazili kroz ljubavne krize i pronašli su utjehu jedno u drugome. Ipak, Stevie je kasnije priznala da ju je cijela situacija duboko uznemirila jer je osjećala da bi mogla uništiti bend i povrijediti obitelj Micka Fleetwooda. Njihova romansa nije dugo trajala, ali je dodatno učvrstila reputaciju Fleetwood Maca kao benda čiji su privatni odnosi bili gotovo jednako dramatični kao i njihova glazba.

Nakon toga Stevie je ljubav pronašla s Donom Henleyjem iz benda Eagles. Njihova veza bila je intenzivna i turbulentna, a Henley je imao velik utjecaj na njezin životni stil i samostalnu karijeru. Upravo je u tom razdoblju Stevie počela živjeti luksuznim rokerskim životom ispunjenim skupim hotelima i neumornim turnejama.

Njihova ljubav završila je 1978. godine, ali su ostali povezani kroz glazbu. Henley je sudjelovao u pjesmi “Leather and Lace”, jednom od najpoznatijih dueta Stevie Nicks. Godinama kasnije Stevie je otvoreno govorila o teškoj odluci da prekine trudnoću tijekom njihove veze, priznajući kako smatra da Fleetwood Mac možda nikada ne bi opstao da je tada postala majka.

Početkom osamdesetih Stevie je započela tajnu vezu s Jimmyjem Iovineom, producentom njezina prvog solo albuma. Njihov odnos razvijao se brzo i strastveno, no jednako brzo se i raspao. Ipak, upravo je Iovine odigrao ključnu ulogu u stvaranju njezine uspješne samostalne karijere i zvuka po kojem je postala prepoznatljiva.

Jedna od najtužnijih epizoda njezina života dogodila se 1982. godine kada je njezina najbolja prijateljica Robin Anderson umrla od leukemije. U stanju duboke tuge Stevie se udala za Robinina udovca, Kim Andersona, vjerujući da na taj način može pomoći obitelji i sačuvati dio svoje prijateljice. Kasnije je taj brak opisala kao veliku pogrešku nastalu iz tuge i očaja. Razveli su se nakon samo tri mjeseca. Ipak, Stevie je ostala bliska s Robininim sinom Matthewom, a danas s ponosom nosi nadimak “Grandma Stevie” koji joj je dala njegova kći Robin.

Velika i možda najiskrenija ljubav njezina života bio je Joe Walsh. Njihova veza trajala je od 1983. do 1986. godine, a Stevie ga je kasnije opisivala kao “najveću ljubav” koju je ikada imala. Njihova povezanost bila je strastvena, intenzivna i destruktivna u isto vrijeme. Oboje su se borili s ovisnostima i turbulentnim načinom života, zbog čega je njihova ljubav na kraju postala neodrživa.

Stevie je priznala da je mislila kako će umrijeti nakon prekida s Walshom te da nikada nije potpuno preboljela njihov odnos. Upravo su takve emocije kasnije postale temelj njezinih najiskrenijih pjesama.

Iako danas živi mirnijim životom, Stevie Nicks nikada nije prestala vjerovati u ljubav. No jednako tako priznaje da je njezina najveća životna ljubav zapravo glazba.