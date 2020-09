Emotivna Kata: 'Najteže mi je bilo kad je moj muž preminuo. Bili smo 38 godina u braku, fali'

On je bio dobar čovjek i za mene i za moju djecu. On je bio stvarno veliki oslonac za nas sve, nedostaje mi jako, rekla je Kata u kulinarskom showu

<p>Domaćica <strong>Kata Ramljak</strong> iz Tršća, u Primorsko-goranskoj županiji, tijekom 'Večere za 5 na selu' ispričala je kako je izgubila supruga 2010. nakon 38 godina braka te kako je to utjecalo na nju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Reality brakovi</strong></p><p>- Najteže mi je bilo u životu kad je moj muž preminuo. On je bio dobar čovjek i za mene i za moju djecu. On je bio stvarno veliki oslonac za nas sve, nedostaje mi jako - rekla je Kata za <a href="https://www.rtl.hr/tv/vecera-za-5-na-selu/novosti/3893112/emotivna-kata-otvorila-dusu-najteze-mi-je-bilo-u-zivotu-kad-je-moj-muz-preminuo-bili-smo-u-braku-38-godina/" target="_blank">RTL </a>te dodala kako se to dogodilo prije 10 godina, ali da se osjeća kao da je to jučer bilo. </p><p>- Vjera mi je jako pomogla, mislim da nije toga da bi mi puno teže bilo. Diglo me - otkrila je Kata koja danas i pjeva u crkvenom zboru sv. Andrije apostola u Tršću. Ramljak inače voli duge šetnje prirodom, vožnje biciklom i obrađivati svoj vrt.</p><p>U petak navečer nije uspjela oduševiti protukandidate svojim jelima pa je pobjedu tjedna odnio<strong> Davor Urh</strong>. </p><p>Za glavno jelo Kata je poslužila špikovanu junetinu s njokima, a to nije oduševilo kandidate koji su očekivali više od iskusne domaćice. Nakon proglašenja pobjednika u goranskom tjednu, Kata je s Edijem otišla na motoru jer joj je ranije obećao vožnju. Bez obzira na poraz, ona je bila sretna, kako kaže, što joj se još jedna želja ispunila.</p>