Voditeljica Uršula Tolj (48) otvoreno i iskreno je progovorila o ispadanju Hrvatske s Eurosonga u nedavnom intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.

- Zaplakala sam kad smo izašli iz glavne dvorane. Nisam znala da mi neki to zamjeraju, ali to je njihovo pravo. Moje je pravo da imam osjećaje - rekla je Uršula koja je bila i šefica naše delegacije za Eurosong.

Kako ističe, hrvatsko ispadanje je splet nesretnih okolnosti.

- Ništa nije pošlo krivo, riječ je o spletu okolnosti. Kao i u sportu. Nekad si bolji od protivnika, ali u zadnjoj sekundi primiš nesretni gol. I što možeš? Krenuti se pripremati za sljedeću utakmicu - dodaje ona.

Voditeljica kaže da nije očekivala da će Albina dobiti i političku potporu, ali da ju velika potpora svih drugih nije iznenadila.

Komentirala je i izjavu Tončija Huljića (59) da se tri najbolje pjesme finala Eurosonga ne bi uopće plasirale na Doru.

- Ne može on to znati, kao što ja ne mogu tvrditi suprotno. Ja vam samo mogu reći da rock and roll pjesmu a ni šansonu nismo imali na natječaju, a jednu lijepu baladu smo imali i ona je prošla na Doru. Blind od Filipa Rudana - pojašnjava voditeljica.