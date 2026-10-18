Diva hrvatskog glumišta preminula je u teškoj prometnoj nesreći prije više od dva desetljeća
Ena Begović stradala je u teškoj prometnoj nesreći, a njena kći Lana udala se ovog vikenda...
Lana Radeljak ovoga se vikenda udala za svojeg dugogodišnjeg partnera, a neke od prvih fotografija mladenaca objavila je Maja Lena Lopatny, Lanina sestrična i kći glumice Mije Begović. Mia Begović sestra je Ene Begović, koja je poginula u teškoj prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovala i njezina kći Lana Radeljak, koja je tada imala svega mjesec i pol dana.
Ena je tijekom 80-ih godina bila jedna od najpopularnijih, ali i jedna od najljepših žena u regiji, a osim svojom iznimnom ljepotom, publiku i kritiku je osvajala i svojim iznimnim glumačkim talentom. Njezine uloge kontese Nere i barunice Castelli u filmu 'Glembajevi' posebno se pamte jer su učvrstile njezin status jedne od najvećih hrvatskih glumica.
2000. godina trebala je biti jedna od najsretnijih u njezinu životu. U srpnju je rodila kćer Lanu, a iste se godine udala za poduzetnika Josipa Radeljaka, poznatijeg kao Dikan. No samo mjesec i pol nakon rođenja njihove kćeri dogodila se tragedija koja je zauvijek obilježila obitelj.
Na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza 2000. godine Ena je s obitelji krenula na Brač. U automobilu su bili suprug Josip Radeljak, njegov sin Leo, Enina majka Tereza te malena Lana, dok je vozilom upravljao Leo Radeljak. U prometnoj nesreći Enina majka zadobila je teške ozljede, jednomjesečna Lana završila je u bolnici, dok za Enu Begović, nažalost, nije bilo spasa.
Ena je iza sebe ostavila brojne uloge te status jedne od najcjenjenijih umjetnica svoje generacije. Tijekom života Ena je ostvarila čak 98 kazališnih, filmskih i televizijskih uloga. Iako je prvo upisala Pravni fakultet, na nagovor kolega ipak se odlučila za Akademiju dramskih umjetnosti. Proslavila se ulogom u filmu 'Pad Italije' 1981. godine, a ubrzo je postala prvakinja drame Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu, gdje je punih 16 godina ostvarivala maestralne uloge poput barunice Castelli, Desdemone, Ane Karenjine i Teute.
O njezinu umjetničkom integritetu najbolje svjedoče dvije legendarne priče. Prva je ona o odbijanju Zlatne arene za sporednu ulogu barunice Castelli u 'Glembajevima' 1988. jer ju je smatrala glavnom ulogom. Druga, još poznatija, jest njezino odbijanje holivudske karijere. Ena je, naime, odbila ulogu u 'Charliejevim anđelima' i četverogodišnji ugovor koji joj je nudio producent Marshall. Dok su joj svi govorili da nije normalna, ona je ostala pri svome - željela je igrati velike uloge na svom jeziku. I u tome je uspjela.
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