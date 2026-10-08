Ena 'rasturila' u Masterchefu! Osvojila zlatnu karticu, a tri kandidatkinje idu u stres test

Novi ciklus MasterChefa posvećen temeljima kulinarstva pred natjecatelje je stavio prvi ozbiljan test preciznosti. U izazovu kutije iznenađenja morali su pokazati koliko vješto barataju nožem te svladati zadane tehnike rezanja, a uz tehnički ispravno izveden zadatak pripremiti i ukusan, zaokružen tanjur. Nakon 50 minuta kuhanja nisu svi bili zadovoljni rezultatom.

- Prvi put mi je izgledalo napeto i baš onako kako treba - poručio je Stjepan kandidatima nakon završetka kuhanja, prije nego što je žiri krenuo s kušanjem.

Foto: Nova TV

Među onima koji su se najbolje snašli bila je Ena, koja je pripremila pileći file s palentom aromatiziranom ciklom i grubo narezanim lješnjacima.

Na njezinu tanjuru do izražaja su došle i zadane tehnike rezanja, a Goran nije skrivao zadovoljstvo nakon kušanja.

Foto: Nova TV

- Zadovoljila si sve naše kriterije. Tehnike su odlične, okusi su tu, lijepo je zaokružen tanjur i okusno i tehnički izveden - komentirao je.

- Osjećaj je prelijep - priznala je Ena.

Za razliku od nje, Franka nije bila zadovoljna svojim jelom od piletine i povrća, a poteškoće su joj zadavale upravo tehnike koje su bile u središtu izazova.

- Piletina je fina, sočna, ali tehnike nisu dobre - zaključio je Goran.

Foto: Nova TV

Problema je imala i Nensi, koja je već pri predstavljanju tanjura bila svjesna svojih pogrešaka.

- Povrće mi se ne vidi na tanjuru, a na povrću smo morali pokazati tehnike. Trebala sam procijediti da mi juha bude bistra - rekla je. Uz to, njezina je juha bila preslana.

- Zadovoljan sam onime što je moj tim napravio. Nisam se razočarao. I ja pravim greške, ali bitno je priznati greške i ispraviti ih, naročito u procesu učenja. Nensi, danas nije bio tvoj dan. Imat ćeš prilike u stres testu pokazati jesi li nešto naučila iz toga - poručio joj je Goran.

Nakon kušanja svih jela žiri je izdvojio Enu i Filipa kao najbolje u izazovu.

Foto: Nova TV

- Dobili smo ukusne tanjure. Pokazali ste tehnike – bravo - pohvalio ih je Stjepan. Ipak, samo je jedan od njih mogao do vrijedne nagrade, a zlatnu karticu imuniteta osvojila je Ena.

- Ozbiljan pristup zadatku. Konzistentnost je kod tebe ionako prisutna, što je dobro jer svakim izazovom ideš naprijed - rekao joj je Goran, potvrdivši da je upravo ona najbolje odgovorila na sve zahtjeve zadatka.

Dok je Ena osigurala imunitet, za troje kandidata epizoda je završila znatno neizvjesnije. Svaki član žirija morao je izdvojiti najslabijeg kandidata iz svog tima koji će se suočiti sa stres testom.

Foto: Nova TV

Iz Stjepanova tima odabrana je Daniela.

- Ni okusi ni tehnike rezanja nisu bili dobri - objasnio je Stjepan svoju odluku.

- Moram još poraditi na tehnikama - priznala je Daniela.

U Marijevu timu najlošije je prošla Marija Ćavar, koja je također podbacila upravo u demonstraciji zadanih tehnika.

Foto: Nova TV

- Svjesna sam svega. Nisam iznenađena, ovo nije kraj pršuta, samo jedno novo dokazivanje - poručila je Marija.

Treća kandidatkinja kojoj prijeti stres test je Nensi iz Goranova tima.

- Nije mi bio dan, ne mogu to drugačije opisati - zaključila je nakon izazova.

Ena tako novi ciklus nastavlja sa zlatnom karticom imuniteta u rukama, dok Danielu, Mariju i Nensi čeka borba za ostanak u MasterChef kuhinji. Kako će se odvijati idući izazov, ne propustite doznati u novoj epizodi MasterChefa na Novoj TV, a već sada na Nova Play.