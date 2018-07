Englezi našli krivca za poraz: Gubimo kad Mick Jagger navija

Idemo, Engleska, navijao je glazbenik Mick Jagger (74) za svoju reprezentaciju na tribinama u Moskvi. Član benda Rolling Stonesa je tako nastavio svoje prokletstvo i donio poraz Gordom Albionu, tvrde britanski mediji. Ističu da su engleski navijači osim pobjede u polufinalnu protiv Hrvatske htjeli da se Jagger što više udalji od Moskve.

A post shared by Mick Jagger (@mickjagger) on Jul 11, 2018 at 10:55am PDT

No pjevač se zainatio i morao doći navijati na tribine stadiona Lužnjiki. Britanski mediji spominju kao Jaggera kao jednog od krivaca što sudac nije bio naklonjen engleskoj reprezentaciji, ali i što nisu uspjeli u produžetku izjednačiti rezultat s Vatrenima. Roker godinama donosi nesreću Gordom Albionu na svjetskim nogometnim prvenstvima.

Foto: Darren Staples/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Poseban teret je Englezima bio 2014. u Brazilu kada je prije dvije utakmice poželio sreću reprezentaciji preko društvene mreže. Zbog toga je, kako ističu britanski mediji, Gordi Albion izgubio obje utakmice, protiv Italije i Urugvaja. Jagger je usto otišao gledati dvoboj Brazila i Njemačke te navijao za brazilsku reprezentaciju zbog čega je je ona izgubila rezultatom 7:1 i zeznuo svoje.

Foto: SEBASTIAN GOLLNOW/DPA/PIXSELL

- Mogu preuzeti odgovornost za prvi gol Njemačke, no ne za ostalih šest - branio se tada legendarni roker. 'Pjevačevo prokletstvo' potječe sa Svjetskog prvenstva 2010. u Južnoafričkoj Republici kada je Jagger išao na utakmicu Gane i SAD-a s bivšim američkim predsjednikom Billom Clintonom (71).

Foto: Christian Charisius/DPA/PIXSELL

Kako tvrde britanski mediji, roker je tada navijao za 'prokletu' američku stranu. Zbog njegove greške engleska reprezentacija je odigrala dvije neriješene utakmice, u jednoj pobijedili te izgubila od Njemačke 4:1 i nije prošla u osminu finala. Navijači se rugaju Jagger i na društvenoj mreži nakon poraza od Vatrenih.

Foto: Paul Zinken/DPA/PIXSELL

- Hej, Sir Mick Jagger. Kraljica želi razgovarati s tobom - šale se. Pitaju i zna li tko za koga će Mick Jagger navijati u finalu, Hrvatsku ili Francusku jer taj sigurno gubi.

Hey , Sir Mick Jagger !

The Queen wants to talk to you ... pic.twitter.com/kVrt62c84z