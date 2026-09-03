Obavijesti

Show

Komentari 0
PONOS REGIJE

Enis Bešlagić ispisao povijest nastupom u operi u Sydneyju

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Enis Bešlagić ispisao povijest nastupom u operi u Sydneyju
1
Foto: Neva ZganecPIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Izveo je svoju autorsku predstavu 'Da sam ja neko' i time postao prvi glumac s ovih prostora koji je samostalno nastupio sa svojom predstavom u toj slavnoj australskoj dvorani

Admiral

Samo da se javim poslije predstave i da vam se svima od srca zahvalim na podršci. Predstava je prošla fantastično, poručio je Enis Bešlagić nakon što je u srijedu u operi u Sydneyju izveo autorsku predstavu 'Da sam ja neko'. Time je postao prvi glumac s ovih prostora koji je samostalno nastupio sa svojom predstavom u toj slavnoj australskoj dvorani.

BIOGRAFSKA PRIČA Enis Bešlagić za 24sata: Bio sam bez posla i napravio predstavu
Enis Bešlagić za 24sata: Bio sam bez posla i napravio predstavu

- Sydneyska opera, predivna emocija, puno ljudi, jedna tako divna priča koja je ispisala svoju povijest. Ali, osim svega toga, ono što mi je možda i najvažnije jest to što su se otvorila vrata za sve umjetnike s naših prostora koji žele igrati, stvarati i predstaviti svoje priče. I ono najvažnije, ova priča se nastavlja. Ona lijepo živi među ljudima i ide dalje. Hvala vam svima na podršci. Volim vas puno - dodao je Enis.

Predstava je trajala oko 150 minuta, a Bešlagić ju je izveo u potpunosti na bosanskom jeziku, bez prijevoda i titlova. Na pozornici su mu se pridružili pjevačica Amira Medunjanin i harmonikaš Nihad Mustafić Šerbo, a koncertni dio posvetili su sjećanju na Halida Bešlića i Safeta Isovića.

NEOČEKIVANI SUSRET Enis Bešlagić završio u viralnoj TikTok kompilaciji američkog komičara: 'Pošalji mi životopis'
Enis Bešlagić završio u viralnoj TikTok kompilaciji američkog komičara: 'Pošalji mi životopis'

'Da sam ja neko' njegova je prva samostalna autorska predstava. Bešlagić kroz vlastitu životnu priču vodi publiku od djetinjstva i studentskih dana do glumačke karijere i statusa osobe koju danas prepoznaju na ulici. Uoči nastupa u Sydneyju rekao je da iza sebe ima oko 400 izvedbi predstave. Nakon Australije nastavlja turneju. Najavio je nastupe u Karlovcu, Somboru, Münchenu i Beču, ali i planove za nekoliko predstava u Kini. Ima i još jednu veliku želju, Broadway.

Foto: Neva ZganecPIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Na Mirogoju se oprostili od Ksenije Urličić: Tuga, bol i suze na licima najbližih
POSLJEDNJE ZBOGOM

FOTO Na Mirogoju se oprostili od Ksenije Urličić: Tuga, bol i suze na licima najbližih

U četvrtak je na zagrebačkom groblju Mirogoj održan posljednji ispraćaj Ksenije Urličić, legende TV-a. Od nje su se oprostili obitelj, prijatelji te brojne kolege koje nisu mogle skriti tugu zbog odlaska ikone malih ekrana.
FOTO Danijela Dvornik izvalila se na sunce u minijaturnome bikiniju: 'Planovi? Je*iga'
SAMO HEDONIZAM

FOTO Danijela Dvornik izvalila se na sunce u minijaturnome bikiniju: 'Planovi? Je*iga'

Pronašla je sasvim dobar razlog da sve što je imala na rasporedu pomakne za kasnije. Sunce je napravilo svoje, a ona je završila na ležaljci ispred kamene kuće, u šarenom bikiniju i sa sunčanim naočalama
Aleksandra Grdić bila je Miss Hrvatske, pozirala za Playboy: Pogledajte kako se mijenjala
DANAS SLAVI ROĐENDAN

Aleksandra Grdić bila je Miss Hrvatske, pozirala za Playboy: Pogledajte kako se mijenjala

Aleksandra Grdić, nekada jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih manekenki i Miss Universe Hrvatske 2003., danas slavi 46. rođendan. U galeriji se prisjećamo kako je izgledala na početku karijere te kako se mijenjala s godinama...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026