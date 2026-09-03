Enis Bešlagić ispisao povijest nastupom u operi u Sydneyju

Samo da se javim poslije predstave i da vam se svima od srca zahvalim na podršci. Predstava je prošla fantastično, poručio je Enis Bešlagić nakon što je u srijedu u operi u Sydneyju izveo autorsku predstavu 'Da sam ja neko'. Time je postao prvi glumac s ovih prostora koji je samostalno nastupio sa svojom predstavom u toj slavnoj australskoj dvorani.

- Sydneyska opera, predivna emocija, puno ljudi, jedna tako divna priča koja je ispisala svoju povijest. Ali, osim svega toga, ono što mi je možda i najvažnije jest to što su se otvorila vrata za sve umjetnike s naših prostora koji žele igrati, stvarati i predstaviti svoje priče. I ono najvažnije, ova priča se nastavlja. Ona lijepo živi među ljudima i ide dalje. Hvala vam svima na podršci. Volim vas puno - dodao je Enis.

Predstava je trajala oko 150 minuta, a Bešlagić ju je izveo u potpunosti na bosanskom jeziku, bez prijevoda i titlova. Na pozornici su mu se pridružili pjevačica Amira Medunjanin i harmonikaš Nihad Mustafić Šerbo, a koncertni dio posvetili su sjećanju na Halida Bešlića i Safeta Isovića.

'Da sam ja neko' njegova je prva samostalna autorska predstava. Bešlagić kroz vlastitu životnu priču vodi publiku od djetinjstva i studentskih dana do glumačke karijere i statusa osobe koju danas prepoznaju na ulici. Uoči nastupa u Sydneyju rekao je da iza sebe ima oko 400 izvedbi predstave. Nakon Australije nastavlja turneju. Najavio je nastupe u Karlovcu, Somboru, Münchenu i Beču, ali i planove za nekoliko predstava u Kini. Ima i još jednu veliku želju, Broadway.