Enis Bešlagić: 'Oliver je uspio spojiti sve krajeve svijeta. To je dokaz kakav je bio kao čovjek'

Na velikom koncertu u čast Olivera Dragojevića okupili su se i brojni poznati, a među njima i glumac Enis Bešlagić (47). Kasnije je ispričao koliko je za njega ovo bio poseban događaj jer je Oliveru uspjelo ono što nije ni mnogim političarima.

Povodom četvrte godišnjice smrti glazbenog velikana od utorka se održava festival 'Trag u beskraju' na kojem su nastupali mnogi glazbenici, a Enis je podijelio svoje dojmove.

- Družili smo se par godina, a onda se dogodila bolest i sve što je uslijedilo nakon toga... Nažalost, tu sam od prve godine na koncertu u čast Oliveru. Kažem nažalost, jer se nismo okupili kako bi slušali njega. Fali, puno fali... Ovo je festival emocije. Ovo je jedinstveno u svijetu, da jedan čovjek svojom emocijom i ljubavi koju je dijelio, spoji toliko različitih ljudi - ispričao je.

- Ovo nije uspjelo mnogim političarima, a on je spojio sve krajeve svijeta: Srbija, Crna Gora, Makedonija, Australija, Slovenije, Bosne i Hercegovine, svih mogućih država... Ako to nije dokaz kakav je on bio kao čovjek, onda ne znam što je… - poručio je Enis.

Podsjećamo, ovih se dana kroz niz događaja u Veloj Luci obilježava godišnjica smrti Olivera Dragojevića s ciljem očuvanja naslijeđa koje je ostavio glazbenoj sceni.

Osim s tribina, posjetitelji su koncert pratili i s rive, pjevali su i na svojim brodicama, a događaju su prisustvovala i brojna poznata lica. U publici su tijekom nastupa prevladavale jake emocije i suze.

