Enis Bešlagić za 24sata: Bio sam bez posla i napravio predstavu

Ideja o predstavi "Da sam ja neko" došla je jer nisam imao posla. Mi glumci ne živimo od repriza, nemamo tantijeme. Ljudi te vide na televiziji pa misle da radiš, ali ne. Jednostavno sam morao pokušati napraviti predstavu, rekao nam je glumac Enis Bešlagić u 24 pitanja.

Do sada je imao već više od 400 izvedbi predstave "Da sam ja neko", a prvi put ju je odigrao u Brčkom, krajem veljače 2024. godine.

- Ništa nisam imao na papiru, imao sam samo u glavi. Na pozornici sam publici rekao da ne znam koliko predstave traje i hoće li biti duhovita. Bilo mi je u glavi, ako prođe, prođe, a ako ne, neću se više baviti ovim poslom - prisjetio se Bešlagić.

Predstava je biografska priča glumčeva života i pravi je vrtlog emocija. U jednom trenutku publika se smije, a u drugom plače, no, kako ističe Bešlagić, poruka predstave je da dajemo prednost životu u odnosu na smrt i da ljudima sruši predrasude te da se oslobode straha ili mržnje prema drugačijem. Glumac nam je priznao kako prije svake izvedbe postoji trema, a predstava sad odlazi i u daleku Australiju.

Naime, Bešlagić će izvesti predstavu u legendarnoj Sydney Opera House. Ideju je dobio kad je turistički otišao u Australiju i slikao se ispred legendarne zgrade. Tad je čak ispred Sydney Opera House snimio najavu za predstavu jer je bio uvjeren kako će uspjeti organizirati izvedbu tamo.

- Australski parlament je meni trebao odobriti nastup tamo. Sve je krenulo od prvih mailova, gdje su oni morali saznati čime se ja bavim i tko sam zapravo. Njima je jako bitno što poručujete s njihove pozornice, a oni jako vole kad netko radi na zbližavanju ljudi, što ova predstava i radi - ispričao je Bešlagić.

Foto: Neva ZganecPIXSELL

S nastupom koji će 2. rujna odraditi u Sydney Opera Houseu, Bešlagić će postati prvi glumac ovih prostora kojemu će to uspjeti. Kako kaže, to mu stvara pritisak, ali stvorilo mu je i ohrabrenje za buduće nastupe u nekim od velikih svjetskih dvorana.

- Nikad ne treba odustati. Treba vjerovati u svoje snove - rekao je Bešlagić.

Iako je godinama poznati glumac, njegova glumačka karijera krenula je od roditelja. Oni su se amaterski bavili kazalištem pa ga je i on zavolio. Upisao je Akademiju te, kako kaže, glumu i dalje doživljava kao igru i zabavu, a prisjetio se i što je kupio od svog prvoga glumačkog honorara.

- Bila je to TV komoda. Uzeo sam i auto za 2000 maraka, a ostalo sam podijelio obitelji jer volim dijeliti i smatram da to nije samo za mene, već i one bliske meni - prisjetio se Enis.

Foto: Luka Čop

Uz brojne obaveze, kad uhvati slobodno vrijeme, Enis ga najviše voli provesti u kući, izoliran od svega. No ima i hobi koji voli kad za njega nađe vremena.

- Volim otići na lignje s prijateljima, makar ništa ne ulovili. Kad si na moru, u nekoj maloj barci, gledaš zvijezde i tad shvatiš kako je sve ostalo nebitno - zaključio je Enis.

24 pitanja s Enisom Bešlagićem pogledajte na YouTube kanalu 24sata.