Enis Bešlagić završio u viralnoj TikTok kompilaciji američkog komičara: 'Pošalji mi životopis'

Američki komičar Max Amini na svom je TikToku objavio kompilaciju videa nastalih tijekom nekoliko godina, no ono što je zanimljivo da se u videu pojavljuje Enis Bešlagić.

Video prikazuje niz Aminijevih interakcija s publikom, poznatih kao "crowd work", stil komedije u kojem se šale grade na licu mjesta kroz razgovor s gledateljima. Isječci, očito snimljeni na različitim nastupima tijekom nekoliko godina, pokazuju zašto je ovaj iransko-američki komičar poznat po svojoj energičnoj i nepredvidivoj izvedbi. No kada je počeo razgovarati s poznatim bosanskohercegovačkim glumcem, nije slutio o kome je riječ.

- Jesi li Talijan? - upitao je komičar Enisa, na što je ovaj odgovorio niječno.

- Izgledaš sumnjivo, zato sam pitao - našalio je Max.

- Bosanac sam - uzvratio je Enis iz publike.

- To je lijepa zemlja. Svi kažu 'Oh, Bosanac, lijepo...', ali iznutra pomisle 'J*****' - nasmijeo je komičar publiku.

- Cijela obitelj je tu? Prekrasna ste obitelj. O Bože, nisam znao da Bosanci tako dobo izgledaju - dodao je zadovoljno.

- On je glumac - rekli su komičaru iz njegove obitelj.

- Ah, glumiš li sad ili si ozbiljan? Tko si u ovom trenutku? Neki važan film? - postavljao je Max pitanja Enisu.

Foto: TikTok

- Da - odgovorio je kratko Enis.

- Koji film? - pitao je Max.

- Bosanski film...Balkanski... - kratko je odgovorio Enis.

- Pošalji mi životopis kasnije - s osmjehom je završio Max, no otkrio je i kako se kasnije zaista našao s Enisom te su se zajedno fotografirali.