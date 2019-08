Erak danju glumi negativku, a noću gleda turske sapunice

Prije me zatajivanje onoga što čitamo, što gledamo, što volimo i što jedemo nerviralo, a sada me žalosti.

‘Uvod u anatomiju’ ne mora biti ni najbolja, ni najkvalitetnija igrana serija koja nam se nudila, ali ona je u jednom trenutku bila ‘proizvod’ koji je odgovarao mom poimanju tog žanra, napisala je prije nekoliko dana na svom Facebook profilu književnica Julijana Matanović (60).

Foto: Facebook Opisivala je situaciju iz banke kako je starija žena u redu komentirala da joj djelatnik na šalteru liči na “onoga zgodnoga glumca iz serije koja se emitira ponedjeljkom navečer”. Julijana je, kako je napisala u objavi, osjetila potrebu dati joj podršku. Čim joj je objasnila da se radi o seriji “Uvod u anatomiju”, žena je pocrvenjela, kao da se srami što to prati, a Julijanu je to inspirirao da progovori kako se ljudi ne trebaju sramiti serija i filmova koje gledaju u slobodno vrijeme, kako bi se opustili i pustili “mozak na pašu”.

- Napisala sam to zbog licemjerstva mnogih visokoobrazovanih ljudi. Smeta mi kada govore da nikada nisu gledali sapunice. To ne može biti istina, svi to radimo i neki od nas se tako jednostavno opuštaju - kaže nam Julijana.

Za “Uvod u anatomiju” kaže da joj je izvrsna serija.

Foto: Promo - Uvijek postoji glavna okosnica svake epizode, znate da će se priča zaplesti oko jednog problema. Istovremeno se prati veća priča na razini serije i manja na razini epizode. Uloge su odlično podijeljene, a najbolje su mi one mudrosti na kraju, kada te serija pametnim i mudrim mislima odvede iz epizode - priča nam Julijana.

Osim “Uvoda u anatomiju”, književnica se voli opustiti i uz “Teoriju velikog praska”, a od domaćih serija predano je pratila “Pogrešnog čovjeka”.

Foto: Facebook - Žene vole sapunice i bajke jer je tamo uvijek sve sretno. Sjednu pred TV u 20 sati i koliko god bilo intriga i zapleta, uvijek se sve sretno završi. Kad pristaneš gledati sapunicu, to je kao da pristaješ čitati bajku, uspostavio si komunikaciju s određenim žanrom - kaže Julijana i dodaje da zadnjih dana vrijeme krati gledajući “Kud puklo da puklo”.

- Likovi su odlično postavljeni, serija je jako duhovita i pametna - zaključuje Julijana.

Još jedna “obožavateljica” sapunica je i glumica Nina Erak (63). Kaže da ih ne gleda redovito nego ponekad, ali voli ih jer smatra da su produkcijski vrhunske, a uz njih, kaže, uvijek se nešto novo nauči.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL - Gledala sam ‘Istanbulsku nevjestu’, a prije toga i ‘Sulejmana Veličanstvenog’. Mislim da bi trebalo gledati sapunice jer je gluma stvarno odlična. Uz to, cijeli život gledamo meksičke sapunice i američke filmove, mislim da je ovo lijepa promjena - kaže nam Nina, koja ističe da često gleda reprize “Bitangi i princeza” te “Crno-bijelog svijeta” koji obožava.

Foto: Facebook - Od stranih više gledam ono što mi zapne za oko kad ‘šaltam’ programe. To su sve serije u koje se možeš uključiti bilo kada. ‘Mućke’ su mi vrhunska serija, bez konkurencije - dodaje.

“Crno-bijeli svijet” voli reprizirati i glavna protagonistica serije, dugogodišnja glumica Jelena Miholjević (49).

- Inače ne gledam pozorno nešto što sam radila, ali iskreno, ‘Crno-bijelom svijetu’ ne mogu odoljeti. Uz to, ‘Moderna obitelj’ me uvijek razveseli i nasmije - kaže nam.

Foto: Facebook Glumica Ksenija Pajić (58) u nedavnom intervjuu za CafeTV otkrila je kako je pratila “Sulejmana Veličanstvenog”.

- Ne od početka, niti do kraja, ali jedno vrijeme sam gledala skoro svaku večer. Bila mi je zanimljiva tema, serija je bila drukčija od ostalih. Pogođen je povijesni kontekst, život kako je tad bio uređen, hijerarhija, pa i povijesni kostimi, šminka, odlični glumci. Bilo je baš bajkovito - rekla nam je.

Foto: Facebook Pjevač Bojan Jambrošić (33) ističe da ponekad voli pobjeći u svijet komedije.

- Serije poput ‘Teorija velikog praska’, ‘Kako sam upoznao vašu majku’ ili ‘Broke Girls’ me opuštaju, nasmijavaju i tjeraju da barem na trenutak zaboravim na obveze - kaže Bojan.

Glumica Barbara Nola (51) ne prati sapunice, ali voli sitcome.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL - S obzirom na to da rijetko kad stignem gledati televiziju, pratim serije s manje epizoda. Zadnje što sam pogledala je ‘Černobil’. Obožavam ‘Male laži’, ‘Top of the Lake’ i ‘Berlin Babylon’. Od sitcoma najviše volim ‘Modernu obitelj’ i ‘Dva i pol muškarca’. To su mi serije za potpuno opuštanje. ‘Modernu obitelj’ često repriziram jer je stvarno odlična - kaže Nola, koja smatra da se domaćim serijama polako diže nivo.

- Kad mi se nešto sviđa, volim da to traje i traje i da ima puno epizoda - zaključuje.